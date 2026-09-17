Evènements de Sebta | M. Chami plaide pour un dialogue ouvert, franc et serein avec l’UE

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Un dialogue ouvert, franc et serein demeure la voie à privilégier pour relever les défis communs, saisir les opportunités qui se présentent et construire un avenir prospère, a souligné l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne et de l’OTAN, Ahmed Reda Chami à la suite de l’adoption, jeudi, par le Parlement européen d’une résolution sur les évènements survenus fin juillet à Sebta.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chami a indiqué que la gestion migratoire requiert un « engagement opérationnel quotidien, un dialogue constant et la recherche de solutions communes et durables ».

Il a noté à cet égard que la résolution du Parlement européen sur les événements de Sebta « ne comporte aucune incrimination ou injonction à l’endroit du Maroc et ne retient aucune des tentatives d’instrumentalisation de la question migratoire ».

L’ambassadeur a également relevé que de « nombreux amendements à caractère hostile n’ont finalement pas été retenus, grâce à l’approche responsable, constructive et sereine de la majorité des eurodéputés, notamment ceux des principales formations politiques du Parlement européen ».

M. Chami a en outre déploré que « des campagnes de communication et de propagande tentent d’attribuer au texte des dispositions ou des prises de position qu’il ne contient pas ».

La résolution adoptée par le Parlement européen a recueilli 339 voix pour, 225 contre et 16 abstentions, soit moins de la moitié de l’hémicycle européen.

LR/MAP