New York | Entretien de M. Nasser Bourita avec son homologue bahreïni

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi au siège des Nations unies à New York, avec son homologue du Bahreïn, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Lors de cet entretien, tenu en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, les deux responsables ont réaffirmé leur engagement à consolider davantage les relations de fraternité qui lient Rabat et Manama dans plusieurs domaines.

MM. Bourita et Al Zayani ont également passé en revue une panoplie de questions tant au niveau régional qu’à l’échelle internationale, et convenu de coordonner les positions au sein des instances internationales.

LR/MAP