Arabie Saoudite | AKDITAL finalise l’acquisition de l’Hôpital Al Bishri à La Mecque

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Le groupe AKDITAL a annoncé, lundi, la finalisation de l’acquisition de la majorité des parts de l’Hôpital Al Bishri, situé au cœur de La Mecque, à l’issue de la réalisation des conditions réglementaires et opérationnelles prévues dans le mémorandum d’entente signé le 19 décembre 2025.

L’établissement opérera désormais sous le nom d’AKDITAL Makkah Al Mukarramah, indique le groupe dans un communiqué, soulignant que cette opération constitue une nouvelle étape majeure dans son déploiement en Arabie saoudite et traduit sa volonté de s’inscrire durablement dans le développement de l’offre de soins du Royaume, en cohérence avec les ambitions de Saudi Vision 2030.

“La finalisation de cette acquisition marque le passage d’une ambition stratégique à une réalisation concrète. AKDITAL Makkah Al Mukarramah occupera une place centrale dans notre développement en Arabie saoudite”, a déclaré le Président-Directeur Général du groupe AKDITAL, Rochdi Talib.

“Notre objectif est d’en faire un établissement hospitalier de référence, associant excellence médicale, sécurité des patients, qualité de service et forte intégration dans l’écosystème de santé local. Les investissements engagés témoignent de notre vision de long terme et de notre volonté de contribuer activement au renforcement de l’offre de soins dans le Royaume”, a-t-il ajouté.

Dans le prolongement de cette acquisition, AKDITAL a engagé un programme complet de rénovation, de modernisation des infrastructures et d’extension de la capacité litière de l’établissement.

À l’issue des travaux, AKDITAL Makkah Al Mukarramah disposera d’une capacité cible globale de 126 lits, contre 120 lits auparavant. Le programme prévoit également la modernisation du plateau technique, la réorganisation des parcours de soins et le renforcement des capacités de prise en charge des urgences, des soins critiques, de la cardiologie, de la chirurgie ainsi que de la santé de la mère et de l’enfant.

Parmi les principales capacités prévues figurent 19 postes de prise en charge aux urgences, dont deux dédiés à la réanimation, 18 lits de réanimation polyvalente, huit lits de soins intensifs cardiologiques, sept lits de réanimation néonatale, dont un lit d’isolement, et 13 lits de nurserie.

Le programme prévoit également sept salles d’opération principales, une salle d’opération dédiée à l’obstétrique, une salle d’endoscopie, quatre salles d’accouchement, ainsi qu’un plateau de radiologie complet et un laboratoire d’analyse médicale.

Établissement pluridisciplinaire, AKDITAL Makkah Al Mukarramah proposera notamment des prises en charge en cardiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie générale, soins intensifs et réanimation, gynécologie-obstétrique, néonatologie, urgences et imagerie médicale.

“La Mecque présente des besoins de santé singuliers : elle doit répondre aux besoins de sa population résidente tout en accueillant un nombre croissant de pèlerins tout au long de l’année”, a affirmé le directeur médical du groupe AKDITAL en Arabie saoudite, Shady AlMasry.

“Le Royaume a reçu plus de 18 millions de pèlerins internationaux de l’Omra et Hajj en 2025 et ambitionne de porter sa capacité d’accueil à 30 millions par an à l’horizon 2030. Dans ce contexte, AKDITAL Makkah Al Mukarramah apportera une réelle valeur ajoutée à la Ville sainte, grâce à une offre de soins multidisciplinaire, à des capacités renforcées en matière d’urgences et de soins critiques, ainsi qu’à une gouvernance médicale exigeante, adaptée aux périodes de forte affluence”, a-t-il poursuivi.

À travers cette opération, AKDITAL entend mettre son expertise hospitalière au service des patients de La Mecque et des pèlerins, tout en contribuant à l’élévation des standards de qualité, à la modernisation des infrastructures médicales et au développement des compétences locales.

Acteur majeur du secteur privé de la santé au Maroc, le groupe AKDITAL développe et exploite un réseau d’établissements de santé multidisciplinaires et spécialisés. Il dispose aujourd’hui de 4.864 lits répartis au sein de 45 établissements implantés dans 26 villes du Royaume et compte 10.256 collaborateurs, dont 362 nouvelles recrues depuis le début de l’année 2026.

Introduit à la Bourse de Casablanca en décembre 2022 sous le symbole AKT, AKDITAL poursuit le développement de son réseau et le renforcement de son offre de soins à travers le Royaume.

LR/MAP

