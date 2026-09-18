Le Maroc réaffirme devant le CS de l’ONU sa solidarité absolue avec l’Arabie saoudite suite aux attaques “lâches” des Houthis

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Le Royaume du Maroc a réaffirmé, jeudi lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies selon la formule Arria, son soutien et sa solidarité absolue avec le Royaume d’Arabie saoudite à la suite des attaques « lâches » perpétrées par les rebelles houthis.

« Je tiens à réaffirmer, au nom du Royaume du Maroc, notre soutien et notre solidarité absolue avec le Royaume d’Arabie saoudite à la suite des attaques lâches perpétrées par les Houthis », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de cette réunion organisée par le Royaume de Bahreïn, membre non-permanent du Conseil de sécurité.

Le Royaume du Maroc, a ajouté le ministre, condamne dans les termes les plus forts l’attaque menée par les Houthis contre la ville Sainte de La Mecque, soulignant que le Maroc « soutient toutes les mesures prises par le Royaume d’Arabie saoudite pour protéger son territoire et garantir la sécurité de sa population ».

Lors de cette réunion, tenue sous le thème « Des mers sûres, une sécurité partagée : protéger la liberté de navigation dans un environnement sécuritaire en évolution », M. Bourita a souligné que la tentative des Houthis de contrôler le détroit de Bab al-Mandab « nous rappelle que la sécurité des détroits internationaux ne se limite plus aux seuls États, mais est désormais menacée par des acteurs non étatiques ».

Cette réalité, a soutenu le ministre, exige de la communauté internationale qu’elle reconsidère ses approches.

Par ailleurs, M. Bourita a relevé que la crise du détroit d’Ormuz a mis en lumière une réalité amère : malgré l’existence d’un cadre juridique, la communauté internationale manque encore de mécanismes capables de prévenir les crises ou de les gérer lorsqu’elles surviennent.

La réunion, à laquelle ont pris part les membres du Conseil de sécurité, ainsi que des États membres de l’ONU et des experts du domaine, a été l’occasion de souligner l’impératif d’une réouverture rapide du détroit d’Ormuz et de parvenir à une solution rapide à la crise dans le détroit de Bab al-Mandab.

LR/MAP