La presse, un acteur clé pour la compréhension des décisions du Conseil de la concurrence (M. Rahhou)

La presse constitue un relais essentiel pour permettre aux citoyens et aux acteurs économiques de mieux comprendre les missions, les méthodes de travail et les décisions du Conseil de la concurrence, a affirmé, mardi à Rabat, le président du Conseil, Ahmed Rahhou.

S’exprimant à l’ouverture de la cinquième édition de la rencontre annuelle du Conseil de la concurrence avec les médias, M. Rahhou a expliqué que ce rendez-vous constitue également une occasion d’exposer la méthode de travail du Conseil, ainsi que la démarche engagée pour poser progressivement les bases d’une doctrine de la concurrence au Maroc, tout en permettant aux médias de disposer d’une grille de lecture des décisions rendues.

Il a, dans ce sens, rappelé que le Conseil intervient à travers deux instruments prévus par la loi, à savoir le traitement des dossiers contentieux et l’émission d’avis, qu’ils soient sollicités par des instances officielles ou initiés par le Conseil lui-même sur des thématiques jugées pertinentes.

Le président du Conseil de la concurrence a, par ailleurs, fait savoir que l’année 2025 a été marquée par une montée en charge importante de l’activité du Conseil, notamment en matière de contrôle des opérations de concentration économique, avec 190 dossiers traités, précisant que ces opérations concernent aussi bien des acteurs nationaux qu’internationaux, publics ou privés.

En outre, M. Rahhou a souligné que la plupart de ces opérations ont donné lieu à des décisions favorables, certaines étant assorties de restrictions, notamment dans des secteurs concentrés, ajoutant que le Conseil veille à traiter l’ensemble des dossiers dans des délais maîtrisés, en recourant, lorsque nécessaire, à la procédure de circuit rapide prévue par la loi.

Abordant le volet des avis, il a indiqué que le Conseil sélectionne les thématiques en fonction, notamment, de leur impact sur le pouvoir d’achat des citoyens ou de l’intérêt général qu’elles suscitent.

M. Rahhou a fait état d’une progression de l’activité contentieuse, avec l’ouverture de plusieurs dossiers, notant que cette évolution reflète une meilleure connaissance par les acteurs économiques des missions du Conseil et des mécanismes de recours prévus par la législation en vigueur.

Cette rencontre a été marquée par la remise des “Prix de la recherche du Conseil de la concurrence” aux lauréats dont les travaux ont été retenus, suite à la 3ème édition de ce concours, lancée par le Conseil en juin 2025, pour l’attribution d’un Prix de la recherche destiné à récompenser des thèses de Doctorat et des mémoires de Master en économie, gestion et droit de la concurrence.

Dans ce cadre, le 1er prix a été décerné à Kenza Khabir pour son mémoire de Master qui a porté sur “l’application du droit de la concurrence dans les marchés publics” et le 2ème prix a été attribué à Zineb Moutameni pour son mémoire de Master sur “le contrôle des opérations de concentration économique au Maroc”. Le 3ème prix est revenu à Soukaina Masli pour son mémoire de Master relatif au “bien-être du consommateur en droit de la concurrence : étude en droit marocain et comparé”.

LR/MAP