Inondations à Safi | Réunion de coordination pour le déploiement du programme de réhabilitation

En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, appelant à une mobilisation globale pour porter assistance aux personnes affectées par les inondations exceptionnelles survenues dans la ville de Safi, une réunion a été tenue vendredi au siège de la préfecture de la province, consacrée à la mise en œuvre et l’accompagnement du programme de réhabilitation des zones touchées.

Cette réunion a débuté par la lecture de la Fatiha pour le repos de l’âme des victimes de ces inondations et des prières ont été élevées implorant le Très-Haut d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

Présidée par le gouverneur de la province, cette réunion s’est déroulée en présence des membres du Comité provincial de veille et de suivi, d’élus et de représentants des services décentralisés et d’établissements publics. Ont pris part également à cette rencontre, les représentants des Chambres professionnelles, des commerçants, des artisans, ainsi que de la population affectée et de la société civile.

Cette réunion a été l’occasion d’exposer les composantes de ce programme qui comprend une batterie de mesures pratiques à caractère urgent visant à atténuer, de manière immédiate, les effets de cette catastrophe, notamment l’octroi d’une aide d’urgence aux familles ayant perdu leurs biens personnels et la prise en charge des logements endommagés, à travers la réalisation des travaux de restauration nécessaires.

Il s’agit, en outre, de la reconstruction, de la restauration et de l’aménagement des locaux commerciaux endommagés, tout en assurant l’accompagnement de leurs propriétaires, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à préserver la dignité du citoyen, à garantir les conditions d’une vie décente et à renforcer la résilience.

De même, l’accent a été mis sur la nécessité d’une mobilisation globale et d’un engagement total pour une mise en œuvre optimale et efficiente de ces mesures, ainsi que sur l’importance de renforcer la coordination entre l’ensemble des intervenants concernés, afin d’entamer leur mise en œuvre dans les plus brefs délais et de répondre avec célérité aux besoins des populations affectées.

Lors de cette réunion, les représentants des habitants, des professionnels, des Chambres professionnelles et les élus ont salué ce noble geste Royal, exprimant leur profonde gratitude et leurs vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ainsi que leur pleine disposition à contribuer à la réussite de ce programme.

Au terme de cette réunion, des prières ont été élevées implorant le Très-Haut de préserver Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

