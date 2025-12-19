CAN Maroc 2025 | Le Stade Prince Moulay Abdellah ouvre ses portes dès 14h (FRMF)

Partager Facebook

Les portes du Stade Prince Moulay Abdellah, qui abritera le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc aux Comores, le dimanche 21 décembre, ouvriront à partir de 14h00, a annoncé, vendredi, le Comité d’organisation de cette 35ème édition de la CAN.

Par ailleurs, le Comité informe “que la cérémonie d’ouverture de cet événement footballistique aura lieu à 18h30”, rapporte la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

A cet effet, le Comité “appelle l’ensemble des supporters à se rendre tôt au Stade et à respecter les consignes organisationnelles afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif dans les meilleures conditions”, ajoute la même source.

Et de rappeler que “le billet constitue l’unique moyen permettant à son détenteur d’accéder au Stade et qu’il est impératif de disposer d’un FAN ID via l’application +Yalla+”, conclut la FRMF.

LR/MAP