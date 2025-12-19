FIFA | Gianni Infantino félicite le Maroc après son sacre à la Coupe Arabe 2025

Partager Facebook

Le Président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, a félicité le Maroc à l’occasion de son sacre en Coupe Arabe “FIFA” 2025, à la suite de sa victoire spectaculaire face à la sélection jordanienne sur le score de 3 buts à 2, lors de la finale disputée au stade de Lusail, dans la capitale qatarie Doha.

M. Infantino a entamé une publication sur son compte officiel Instagram par le slogan des supporters marocains “Dima Maghrib”, adressant ses félicitations au Maroc pour son couronnement lors de cette édition “remarquable” de la Coupe Arabe organisée au Qatar, à l’issue d’une “finale spectaculaire et d’une ambiance exceptionnelle”, vécue par quelque 85.000 spectateurs présents dans les gradins du stade de Lusail.

Le président de la FIFA a également fait part de son admiration pour les supporters marocains, qui ont enflammé les gradins du stade par leurs encouragements et leurs scènes de liesse après le sacre des Lions de l’Atlas, tout en saluant le bon niveau affiché par la sélection jordanienne lors de cette finale du tournoi arabe.

M. Infantino a, par ailleurs, mis en exergue l’atmosphère officielle distinguée ayant entouré la finale, exprimant sa gratitude à l’État du Qatar pour l’excellente organisation de cette compétition, laquelle a constitué une occasion singulière de rassemblement des pays arabes et de réjouissance pour les supporters.

LR/MAP