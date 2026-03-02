CDH | Un groupe de 40 États réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud

Un groupe de 40 Etats a réaffirmé, lundi à Genève, son soutien à “la souveraineté pleine et entière” du Royaume du Maroc sur ses Provinces du Sud, soulignant que la question du Sahara constitue un différend politique relevant du Conseil de sécurité des Nations unies et plaidant pour une solution fondée sur l’initiative marocaine d’autonomie.

Dans une déclaration lors de la 62e session du Conseil des droits de l’Homme, prononcée par l’ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU à Genève, Omar Zniber, le groupe a souligné que l’interaction des Etats membres avec le Conseil et le Haut-Commissaire doit “conserver son caractère bilatéral et être préservée de toute instrumentalisation”.

La question du Sahara est un différend politique traité par le Conseil de sécurité, qui affirme qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalistes, ajoute la déclaration titre du point 2 de l’ordre du jour du débat général.

Le groupe a ainsi exprimé son appui à la mise en œuvre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui vise la relance du processus politique à travers l’organisation de négociations entre les quatre parties nommément citées, sur la base du Plan d’autonomie marocain, en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable.

Par ailleurs, les quarante États ont salué l’interaction “constructive, volontaire et profonde” du Maroc avec le système des droits de l’Homme des Nations unies, en particulier le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme, dont plusieurs ont visité le Maroc, y compris le Sahara, en vue de promouvoir et de renforcer le respect des droits humains sur l’ensemble de son territoire.

Le groupe s’est également félicité de l’ouverture, par de nombreux pays, de Consulats Généraux dans les villes de Dakhla et Laâyoune, estimant que ces représentations diplomatiques constituent un levier de renforcement de la coopération économique, des investissements et du développement régional et continental.

“La résolution de ce différend régional contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d’intégration et de développement, objectif que le Maroc continue de viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et continus”, conclut la déclaration.

LR/MAP