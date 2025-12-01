M. Hammouchi reçoit le nouveau sous-secrétaire général du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu lundi le nouveau sous-secrétaire général du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Alexander Zuev, actuellement en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué les défis posés par la montée de la menace terroriste dans diverses zones à risque à travers le monde, notamment dans la région sahélo-saharienne, dans la Corne de l’Afrique, en Syrie et en Afghanistan, indique un communiqué du pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST).

Aussi, elles ont discuté des moyens de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme en matière de prévention et de lutte contre les risques de l’extrémisme violent.

En outre, les deux parties ont examiné les moyens de coordonner les initiatives de lutte contre le terrorisme aux niveaux régional et international, ainsi que les mécanismes à même d’élargir ces initiatives à des domaines de coopération conjointe pour la sécurisation des grands événements sportifs contre les risques et menaces terroristes.

Le nouveau sous-secrétaire général du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme a exprimé, à cette occasion, son souhait de prendre connaissance de l’expérience marocaine en matière de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, la qualifiant d’essentielle pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les organisations terroristes et les priver de tout refuge sûr, base arrière, source de financement ou sources de recrutement et d’enrôlement, relève le communiqué.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la sécurité. Aussi, elle témoigne de la place importante du Royaume du Maroc en tant que partenaire clé et fiable des initiatives internationales et des efforts des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, conclut le communiqué.

LR/MAP