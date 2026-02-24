GITEX Africa Morocco 2026 | Marrakech, carrefour de l'innovation technologique en Afrique

Partager Facebook

La quatrième édition de GITEX AFRICA Morocco, qui se tiendra du 7 au 9 avril prochain à Marrakech, consacre la Cité Ocre comme l’un des carrefours majeurs de la technologie et de l’innovation sur le continent africain.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement, organisé sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, par l’Agence de développement du digital (ADD) et KAOUN International, filiale du Dubai world trade centre, constitue le plus grand rendez-vous technologique et startup d’Afrique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

À l’heure où l’intelligence artificielle (IA) redessine en profondeur les chaînes de valeur mondiales, GITEX AFRICA Morocco 2026 place cette technologie au cœur de son ambition, à savoir accompagner l’émergence d’une économie numérique africaine compétitive, inclusive, souveraine et durable, précise la même source.

Placée sous le thème “Catalyser l’économie numérique africaine à l’ère de l’Intelligence Artificielle”, cette édition réunira décideurs publics, leaders industriels, startups, investisseurs, chercheurs et acteurs technologiques de premier plan, afin d’explorer les leviers permettant de structurer des infrastructures d’IA responsables, de faire évoluer les politiques publiques numériques et d’accélérer le passage à l’échelle de solutions à fort impact pour le continent.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision portée par le Digital for Sustainable Development Hub (D4SD), lancé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement.

À travers cette initiative, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, souligne que “via le D4SD, nous construisons une plateforme de coopération numérique Arabo-Africaine fondée sur la mutualisation des expertises, le développement des compétences et le déploiement de solutions d’Intelligence Artificielle adaptées aux priorités de développement de nos pays”.

Une ambition claire visant à faire du numérique “un levier structurant de co-développement en Afrique, tout en veillant à ce que l’innovation technologique contribue concrètement au développement durable et à l’amélioration de la vie des citoyens”, a relevé la ministre, citée dans le communiqué.

Dans cette perspective continentale, GITEX AFRICA Morocco s’affirme comme un espace structurant de convergence entre politiques publiques, investissements et innovation.

Pour Amine El Mezouaghi, Directeur général de l’Agence de Développement du Digital, l’IA constitue “un levier déterminant pour le développement numérique du continent africain, à condition de garantir une convergence effective entre les politiques publiques, les infrastructures et les investissements”.

GITEX AFRICA Morocco s’affirme comme un cadre stratégique de co-construction, capable de fédérer les écosystèmes africains et internationaux autour de solutions concrètes, pleinement adaptées aux réalités du continent, tout en accélérant le déploiement de projets digitaux à fort impact et en renforçant durablement les capacités locales.

Portée par cette vision partagée, la dimension internationale de GITEX AFRICA Morocco constitue un pilier essentiel de son rayonnement. Mme Trixie LohMirmand, CEO de GITEX AFRICA Morocco, a déclaré qu’à l’aube de GITEX AFRICA 2026, notre ambition est claire, à savoir dépasser le cadre des échanges et inscrire résolument notre action dans l’ère de l’exécution concrète.

“En plaçant cette édition sous le signe d’une IA responsable, nous érigeons une plateforme de référence où l’innovation internationale dialogue avec la souveraineté africaine”, a-t-elle ajouté.

Cet événement ne se limite pas à une vitrine technologique, il constitue un véritable catalyseur de coopération transfrontalière, pensé pour accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact, capables de renforcer durablement la résilience économique du continent pour les décennies à venir.

Véritable carrefour de la coopération numérique internationale, GITEX AFRICA Morocco 2026 conforte ainsi son rôle de plateforme structurante au service d’une Afrique numérique ambitieuse, innovante et souveraine, conclut le communiqué.

LR/MAP