Gitex Africa | Le Maroc est désormais considéré comme un véritable hub technologique (Le Hénanff)

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Gitex Africa illustre parfaitement l’essor du Maroc, désormais considéré comme un véritable hub technologique tourné vers l’ensemble du continent africain, a affirmé, lundi à Marrakech, la ministre française chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff.

Lors d’une rencontre organisée par le Consulat général de France à Marrakech, à la veille du GITEX Africa 2026, Mme Le Hénanff a relevé que ce conclave s’est imposé au fil des années comme l’événement de référence en matière de startups en Afrique, attirant des acteurs majeurs de l’innovation, des investisseurs et des porteurs de projets issus de divers horizons, notant que cette montée en puissance témoigne de l’attractivité croissante du Maroc dans le domaine du numérique.

Elle s’est également félicitée de la présence en force des entreprises françaises lors de cette édition, soulignant que cette mobilisation est activement soutenue par les régions françaises et traduit la volonté des acteurs économiques français de s’inscrire durablement dans la dynamique numérique du continent africain.

La responsable française a, par ailleurs, mis en avant la solidité du partenariat entre la France et le Maroc dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, mettant en avant l’ambition de renforcer davantage cette coopération stratégique, en s’appuyant notamment sur la vitalité de la communauté d’affaires présente au Royaume.

Elle a souligné que les liens entre les écosystèmes numériques des deux pays ne cessent de se renforcer, portés par des initiatives communes et une vision partagée de l’innovation, précisant que cette convergence favorise l’émergence de projets structurants à forte valeur ajoutée.

Mme Le Hénanff a évoqué dans ce sens, des initiatives phares, dont la création d’un centre commun de recherche et développement en intelligence artificielle (IA), visant à accompagner la montée en compétences des talents marocains dans les technologies de pointe ainsi que la mise en place d’un centre d’excellence dédié à la data et à l’IA.

Selon elle, ces initiatives illustrent la profondeur et la dynamique d’une collaboration tournée vers l’innovation, la création de valeur et le renforcement des capacités technologiques des deux pays.

Gitex Africa Morocco 2026, organisé sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, par l’Agence de développement du digital (ADD) et KAOUN International, filiale du Dubai world trade centre, constitue le plus grand rendez-vous technologique et startup d’Afrique.

LR/MAP