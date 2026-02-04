Gestion des intempéries | Mobilisation totale et anticipative des autorités publiques

Partager Facebook

Dans le cadre du suivi continu et proactif de la situation climatique, et de la mise en œuvre d’une approche préventive visant à protéger les vies et les biens avant l’aggravation des risques, et au regard des inondations que connaissent certaines régions du Royaume, notamment en raison de la hausse significative du niveau des fleuves et des cours d’eau, les autorités publiques ont procédé, au cours des derniers jours, en étroite coordination entre les différents départements et services, à une mobilisation totale et anticipative pour faire face à cette situation exceptionnelle, a indiqué M. El Khalfi dans une déclaration à la presse.

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, cette opération a été marquée par une mobilisation intensive sur le terrain, avec le déploiement d’unités des Forces Armées Royales (FAR), en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autres intervenants, pour encadrer les opérations d’évacuation et de transport des citoyens et en garantir le bon déroulement, tout en mobilisant l’ensemble des moyens logistiques et des ressources humaines nécessaires, a-t-il souligné.

Dans un souci de préserver la sécurité des citoyens, il a été procédé à l’évacuation progressive des habitants de plusieurs communes, selon une approche tenant compte des degrés de risque et de l’ampleur des éventuels dégâts, ainsi qu’à la mise à disposition de moyens de transport au profit des personnes affectées. Cette opération a permis l’évacuation et le transport d’un total de 108.423 personnes, réparties comme suit :

-Province de Larache: 81.709 personnes (notamment à Ksar El Kébir où le nombre des personnes évacuées et ayant quitté par leurs propres moyens a atteint 85% de la population de la ville).

-Province de Sidi Kacem: 9.728 personnes ;

-Province de Sidi Slimane: 2.853 personnes ;

-Province de Kénitra: 14.133 personnes.

Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, toutes les mesures préventives prises ont contribué à limiter les répercussions de cette situation exceptionnelle et à garantir la sûreté et la sécurité de tous. Les services compétents ont aussi continué l’accompagnement de la population touchée, en mettant en place des camps d’hébergement et des espaces d’accueil tout et en apportant différentes formes de soutien nécessaires, à même d’atténuer les effets de ces circonstances difficiles et renforcer les conditions de la sécurité publique.

A l’étape actuelle, et en prévision des conséquences des perturbations météorologiques prévues dans les prochains jours, et sur la base des bulletins d’alerte émis par les autorités compétentes faisant état d’éventuelles précipitations pouvant atteindre 150 mm en peu de temps dans certaines régions, et des apports d’eau exceptionnels et sans précédent qui en résulteraient, notamment au niveau du barrage Oued El Makhazine, où les dernières données hydrologiques indiquent une hausse record de sa retenue, susceptible de provoquer une forte pression sur ses installations, il a été décidé de prendre une autre batterie de mesures proactives et préventives afin de garantir la protection des habitants et la sécurité des installations, a-t-il précisé.

En conséquence, et à la lumière de la hausse des indicateurs de risques et de l’éventuelle aggravation rapide et soudaine des menaces, le ministère de l’Intérieur appelle d’urgence l’ensemble des citoyennes et citoyens se trouvant dans les collectivités territoriales suivantes relevant de la province de Larache: Ksar El Kebir, Souaken et Oulad Ouchih, ainsi que la zone industrielle de Larache et les zones riveraines de l’embouchure de Oued Loukkos, à se conformer scrupuleusement aux instructions des autorités publiques concernant l’évacuation et à toutes les mesures prises, à leur tête l’évacuation immédiate, afin de préserver les vies, a ajouté M. El Khalfi.

A la lumière des données techniques relatives à la situation hydrologique actuelle dans le Royaume, les autorités publiques, départements gouvernementaux et services concernés vont poursuivre, dans le cadre de la mobilisation totale et la coordination continue, l’exécution de toutes les mesures nécessaires susceptibles de protéger la population et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, a-t-il poursuivi.

Il a conclu, dans ce cadre, que la situation requiert un relèvement du niveau de la mobilisation et un renforcement de l’action commune entre les autorités publiques et la population locale qui a fait preuve d’un degré élevé de responsabilité, d’une prise de conscience des exigences de cette conjoncture et d’un engagement fort vis-à-vis des dispositions et des mesures prises.

