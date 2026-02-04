Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc est clairement devenu une grande puissance du football mondial (Infantino)

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est clairement devenu “une grande puissance du football mondial”, a affirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino, assurant qu’il placerait les Lions de l’Atlas “parmi les favoris” de la Coupe du Monde 2026.

“Oui, le Maroc peut remporter la prochaine Coupe du monde”, a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

“Je placerais le Maroc parmi les favoris mondiaux, aux côtés des habituels prétendants”, a ajouté M. Infantino.

Le patron de la faîtière du football mondial a rappelé que “le Maroc vient de gagner la Coupe du monde U-20” et qu’il “s’est qualifié pour les demi-finales lors de la dernière Coupe du monde” (Qatar 2022).

“C’était quelque chose de très, très spécial pour le Maroc, pour les supporters qui ont pu vivre cela. C’était très émouvant”, a-t-il commenté.

Et aujourd’hui, a-t-il soutenu, “le Maroc a développé non seulement des qualités techniques chez les joueurs sur le terrain, mais aussi la conviction qu’il fait partie des grandes puissances du football mondial, ce qu’il est clairement devenu”.

“La Fédération (NDLR: Royale marocaine de football, FRMF) fait un travail remarquable sous le leadership, bien sûr, de Sa Majesté le Roi du Maroc, qui est un grand passionné de football. Tout le pays aime ce sport et ils ont de réelles chances”, a-t-il conclu.

LR/MAP