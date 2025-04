Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, une importante plateforme pour le renforcement de la coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud est une importante plateforme pour renforcer la coopération entre les pays du Sud et de traiter les différentes questions régionales, continentales et internationales d’intérêt commun, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers président de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe, Mohamed Ould Errachid.

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Ould Errachid a souligné qu’il s’agit aussi d’une plateforme pionnière en matière de concertation, d’échange et de coordination d’efforts, le but étant de relever les défis croissants, notamment en matière de développement durable, de sécurité, de stabilité, de coexistence, de respect de la souveraineté des Etats, et de consécration d’un nouveau modèle d’intégration basé sur la solidarité et les intérêts communs.

Cette 3e édition, a-t-il poursuivi, intervient dans un contexte mondial de mutations majeures et de défis inédits à tous les niveaux (sécuritaire, économique, social et environnemental), qui requiert l’établissement de véritables partenariats Sud-Sud, qui reposent sur le dialogue constructif, la coopération agissante, l’intégration, la solidarité et le renforcement de la capacité d’adaptation et de coordination stratégique.

La Chambre des conseillers veille à garantir la tenue de ce Forum de manière continue et périodique, à développer ses mécanismes de travail et à élargir ses membres, conformément à l’engagement inébranlable du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à consolider la coopération Sud-Sud, a souligné M. Ould Errachid.

Il s’agit, a-t-il enchaîné, d’un choix stratégique de la politique étrangère du Royaume, qui a abouti au lancement de plusieurs partenariats stratégiques, visant le renforcement de la coopération et la consolidation des valeurs de solidarité entre les pays, notamment du Sud.

Le président de la Chambre des conseillers a dans ce sens rappelé les initiatives et projets pionniers aux niveaux africain et atlantique comme modèle innovant de l’intégration et de la coopération, qui fondent un Atlantique plus élargi et des partenariats Sud-Sud plus solides, citant à titre d’exemple l’initiative royale visant à faciliter l’accès des Pays du Sahel à l’Océan Atlantique, comme initiative stratégique inédite, dont le but est de renforcer la connectivité géographique, l’ouverture économique et l’intégration régionale.

Il a, par ailleurs, appelé à l’élaboration d’une feuille de route parlementaire pour soutenir l’intégration économique entre les pays du Sud, à travers l’échange d’expériences réussies, le renforcement des législations, et la promotion des projets de développement.

Ce 3e Forum, tenu sous le thème “Les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud, un levier essentiel pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et garantir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement commun”, est l’occasion d’échanger sur des questions majeures, dont le rôle des dialogues parlementaires interrégionaux dans la promotion de l’intégration, de la complémentarité économique et du développement commun dans les pays du Sud, ainsi que les moyens d’utiliser les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle au service de la croissance et du développement industriel dans ces pays.

LR/MAP