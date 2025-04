Sahara Marocain | 2e Policy Conference de l’AUSACO, les 29 et 30 avril à Dakhla

Partager Facebook

La deuxième Policy Conference de la Coalition pour l’Autonomie au Sahara (AUSACO) se tiendra les 29 et 30 avril à Dakhla, sous le thème “les nouvelles réalités du Sahara marocain : vers une approche onusienne revisitée dans un contexte géopolitique en mutation”.

Cette conférence de haut niveau, qui connaitra la participation d’éminentes personnalités de l’AUSACO, vise à alimenter la réflexion sur ce différend régional à travers ses différents aspects, à l’aune des derniers développements que connaît cette question au niveau des Nations Unies, du contexte géopolitique en mutation, des réalités sur le terrain ainsi qu’à la lumière de l’Initiative Royale Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Elle sera marquée par la participation d’anciens ambassadeurs, d’académiciens, de journalistes et d’avocats, venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine.

Plusieurs panels et discussions sont prévus à cette occasion, ainsi que des visites sur le terrain de projets structurants qui s’inscrivent dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud, notamment le Port Dakhla Atlantique.

L’AUSACO est une organisation indépendante et autonome qui rassemble plus de 3.000 politiciens, parlementaires, diplomates, universitaires, journalistes, avocats et représentants de la société civile issus de tous les continents, qui ont pour cause commune de faire le plaidoyer dans les différents milieux politiques, parlementaires et universitaires, en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution pour résoudre définitivement ce différend régional.

LR/MAP