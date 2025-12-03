FOMICC 2025 | La 3e édition du Forum prévue du 11 au 14 décembre à Rabat

La troisième édition du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives (FOMICC) se tiendra du 11 au 14 décembre 2025 à l’Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques (INSMAC) à Rabat.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition est organisée avec l’appui financier de l’Union européenne et de l’Institut Français du Maroc, et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que la Fédération des Industries Culturelles et Créatives du Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le FOMICC 2025 a pour ambition de promouvoir le secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) au Maroc, reconnu comme un levier économique porteur de richesse et créateur d’emplois. Cette édition réunira ainsi des professionnels du secteur, des entrepreneurs, des institutions et des acteurs internationaux pour co-construire une vision partagée à l’horizon 2030 et renforcer la contribution des ICC à 5% du PIB national.

Cette plateforme offre aux participants une plateforme d’échanges, de réflexion et de mise en relation, où tables rondes, panels, ateliers et focus sectoriels permettent de croiser les expertises, de découvrir des initiatives innovantes, d’explorer des collaborations et de bénéficier de conseils pratiques pour développer leurs projets.

Le FOMICC 2025 proposera un programme riche et diversifié, articulé autour de formats innovants et adaptés aux besoins des participants, dont des panels et des tables rondes débattant des enjeux stratégiques du secteur, animés par des experts marocains et internationaux.

En outre, un focus sectoriel sera fait autour de discussions approfondies sur certaines filières clés pour le développement des ICC au Maroc.

Aussi, les entrepreneurs de la 3e édition du programme Kawaliss (UE), ainsi que les lauréats du programme Video Game Creator porté par l’Institut Français du Maroc et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, seront mis à l’honneur durant le FOMICC 2025. Ils auront l’opportunité de présenter leurs produits et services au public et de valoriser leurs innovations au sein d’un espace dédié.

Cette édition sera également marquée par la remise des prix à 3 entrepreneurs incubés dans le cadre du programme d’accompagnement Kawaliss, soutenu par l’Union européenne au Maroc.

Au menu de ce programme, figurent des ateliers et des sessions interactives pour entrepreneurs, opérateurs culturels, artistes et étudiants, offrant outils et conseils concrets pour développer leurs projets.

Cet événement prévoit également le Showroom “Rabat, Destination créative” : en partenariat avec AUDACE INITIATIVE. Selon les organisateurs, cet espace mettra à l’honneur la mode et le design marocains, et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités d’export et de collaboration avec le secteur international.

Figurent également au programme de ce Forum, des Speed Meetings ICC : des sessions de mise en relation ciblées entre les entrepreneurs de la 3ᵉ promotion de Kawaliss et des acteurs établis du secteur. Ces échanges offrent aux entrepreneurs l’occasion de présenter leurs projets, de recevoir des retours directs et d’identifier des opportunités de collaboration pour enrichir leur parcours entrepreneurial.

En plus des tables rondes thématiques, des focus sectoriels permettront d’approfondir les échanges autour de filières stratégiques pour le développement des ICC marocaines. Ces focus porteront notamment sur : la data, le cinéma, l’art contemporain, la mode et le design.

La programmation 2024 du FOMICC a été articulée autour de trois parcours thématiques : financement et export, formation et employabilité, ainsi que culture et développement territorial. Les tables rondes, panels, ateliers et focus sectoriels ont favorisé des échanges concrets et ouverts, faisant du FOMICC un espace de réflexion et de collaboration au service du développement du secteur.

La précédente édition avait réuni 80 intervenants, 3389 participants, plus de 300 professionnels et 6 délégations internationales, rappellent les organisateurs.

LR/MAP