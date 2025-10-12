Fès | Près de 250 participants au départ du Rallye du Maroc 2025

Le coup d’envoi du Rallye du Maroc 2025 a été donné, dimanche à Fès, avec la participation de près de 250 concurrents représentant les cinq continents.

La première journée de cet événement sportif, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a vu l’organisation du prologue de la cinquième et dernière manche du Championnat du monde des rallyes tout-terrain 2025, catégorie Ultimate T1+.

Le prologue de 19 km chronométrés s’est déroulé dans les environs de Fès et avait pour but de déterminer les ordres de départ de l’étape 1.

Le Qatari Nasser Al-Attiyah a terminé premier au volant d’une Dacia Sandriders, suivi du Portugais Joao Ferreira (Toyota Hilux), tandis que le Français Sébastien Loebb (Dacia Sandriders) a terminé troisième.

Dans la catégorie moto, le Français Thomas Zoldos a dominé la course, suivi de son compatriote Noah Saint. Le Marocain Achraf Zoulati a occupé la septième place.

La première étape du rallye débutera, lundi, et relira les villes de Fès et d’Erfoud, sur une distance totale de 780 km. La distance totale du rallye est d’environ 2.299 km.

Dans une déclaration à la MAP, Chris Evans, du comité d’organisation du rallye a souligné ”la grande importance” de cet événement sportif au niveau international, après le Rallye Dakar, notant que cet événement mettra en vedette des champions du monde de rallye.

Pour sa part, Youssef Zahidi, président de la Fédération Royale Marocaine de Course Automobile (FRMSA), a souligné que le Rallye du Maroc est une épreuve importante du Championnat du Monde des Rallyes, compte tenu de la difficulté du terrain et de l’intérêt que suscite le sport automobile au Maroc.

Il a également salué l’intérêt que Sa Majesté le Roi Mohammed VI porte au sport automobile, notant que toutes les conditions ont été réunies pour la réussite et le bon déroulement de cette course, qui se poursuivra jusqu’au 17 octobre.

M. Zahidi a également mis l’accent sur le choix de Fès comme point de départ de cette course, à la faveur notamment de sa riche histoire et ses atouts considérables, relevant que l’importante couverture médiatique dont bénéficie le rallye est de nature à contribuer à la dynamisation du secteur touristique dans les villes qui accueillent ses étapes et à la valorisation du potentiel du Royaume en la matière.

Le champion du monde des rallyes et septuple vainqueur du Rallye du Maroc, le Qatari Nasser Al-Attiyah, a souligné que le Rallye du Maroc est l’une des plus belles courses et l’une des plus exigeantes, au vu de la diversité des terrains, formant l’espoir de remporter son huitième titre cette année et conserver son titre de champion.

Omar Benhayoun, champion marocain qui participe à ce rallye pour la première fois en catégorie auto, a exprimé sa fierté de participer à cet événement important, espérant bien représenter le Maroc et en même temps acquérir de l’expérience dans ce type de course.

De son côté, Carlos Sainz, légende du rallye a confirmé que le rallye du Maroc est une course ”très importante” en préparation du Dakar, ajoutant qu’il sera l’occasion de ”tirer des conclusions et avoir une vision claire de la concurrence et de l’évolution des voitures”.

Parmi les motards autorisés à prendre le départ, 11 sont des pilotes RallyGP représentant KTM, Honda, Hero et Sherco, accompagnés de Stefan Svitko (Cross Team). Derrière cette élite, 90% sont des amateurs.

Plusieurs participent au rallye pour découvrir le désert, d’autres le standard du championnat du monde, tandis que certains veulent préparer le Dakar, parfois avec l’espoir très concret de s’y qualifier.

Le Rallye du Maroc, un événement majeur du sport automobile et premier rallye-raid africain réunissant différentes catégories (autos, camions, motos, quads et SSV), constitue une vitrine sportive et médiatique de haut niveau.

