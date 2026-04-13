États-Unis | Téhéran veut “à tout prix” conclure un accord avec Washington (Donald Trump)

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Les dirigeants iraniens veulent “à tout prix” conclure un accord avec les Etats-Unis, a affirmé, lundi, le président américain, Donald Trump, après l’échec des pourparlers directs entre les deux pays.

“Je peux vous dire que l’autre camp nous a appelés. Ils voudraient faire un accord, à tout prix”, a déclaré le chef de l’exécutif américain à des journalistes à la Maison Blanche.

Les délégations américaine et iranienne, qui se sont rencontrées ce weekend pour des négociations marathoniennes au Pakistan, ne sont pas parvenues à un accord permettant de mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

A l’issue de pourparlers ayant duré plus de 21 heures, le vice-président américain JD Vance, qui a conduit la délégation américaine, a indiqué que la partie iranienne n’avait pas accepté les conditions américaines pour mettre fin à la guerre.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué lundi que 34 navires avaient franchi le détroit d’Ormuz dimanche, dans un contexte marqué par les récentes tensions autour de cette voie maritime stratégique. Ce chiffre est “de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée” par l’Iran, a-t-il estimé sur Truth Social.

Donald Trump avait annoncé dimanche que les États-Unis imposeraient “avec effet immédiat” un blocus du détroit d’Ormuz, à la suite de l’échec des négociations tenues samedi au Pakistan avec l’Iran, en grande partie en raison du refus de Téhéran d’abandonner ses ambitions nucléaires, selon Washington.

Dans ce contexte, il a également averti, plus tôt lundi, que les États-Unis détruiraient “immédiatement” les “navires d’attaque rapide” iraniens s’ils s’approchaient du blocus imposé au détroit d’Ormuz.

LR/MAP