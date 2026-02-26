Le Maroc et la Jordanie signent un accord de transfert des personnes condamnées

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de Gouvernement s’est informé jeudi, de l’accord conclu le 05 octobre 2025 entre les gouvernements marocain et jordanien, portant sur le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.

Le Conseil a pris également connaissance du projet de loi portant approbation dudit accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, précisant que les deux textes ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

LR/MAP