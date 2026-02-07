Dakhla | Lancement du Forum International sur la Coopération pour le Développement des Projets

Les travaux de la première édition du Forum international sur “la coopération au service du développement des projets” ont débuté, vendredi à Dakhla, avec la participation d’un parterre d’experts et d’acteurs de divers domaines, venus de plusieurs pays.

Organisé jusqu’au 8 février à l’initiative de l’association Helvetia-Sahel, ONG dédiée au renforcement de la coopération entre la Suisse, le Maroc et les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest, ce forum s’inscrit dans une dynamique de promotion du développement durable, de l’inclusion sociale, de la culture et de l’investissement.

À cette occasion, la présidente de l’association Helvetia-Sahel, Souad Moumou, a indiqué que cette initiative vise à poser les jalons d’une coopération durable et à consolider les liens entre la Suisse et les pays du Sahel à partir de la ville de Dakhla, plateforme stratégique de convergence des idées et des projets, ainsi que d’échange d’expertises.

Cette première édition du forum s’articule autour de quatre axes majeurs, à savoir l’éducation, la formation et le champ social, le développement durable, le transport et la logistique, ainsi que l’investissement et l’attractivité des investisseurs, a précisé Mme Moumou, dans une déclaration à la presse.

Elle a également relevé l’intérêt croissant que suscitent les opportunités de coopération offertes par la région de Dakhla-Oued Eddahab, illustré par la participation notable d’acteurs et d’experts issus de plusieurs pays, dont l’Arabie saoudite, la France, le Guatemala, la Jordanie, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Suisse et le Maroc.

De son côté, le consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, a mis en exergue l’expérience de développement de cette région, qu’il a qualifiée de modèle inspirant en matière de développement territorial.

Selon lui, la vision stratégique, initiée il y a plusieurs années par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, porte aujourd’hui pleinement ses fruits, faisant de la région de Dakhla-Oued Eddahab l’une des plus dynamiques sur le plan économique, au regard du volume des investissements publics et privés injectés dans divers secteurs.

Le diplomate sénégalais a, en outre, insisté sur le rôle stratégique que joue désormais Dakhla en tant que point de connexion majeur avec l’Afrique subsaharienne, en particulier les pays du Sahel, contribuant ainsi au renforcement de la coopération Sud-Sud et au service de l’intégration africaine.

Le forum ambitionne de renforcer le positionnement de Dakhla en tant que pôle de référence du développement global, durable et innovant, et d’en faire une plateforme de coopération trilatérale entre le Maroc, la Suisse et les pays du Sahel, en parfaite cohérence avec la Haute Vision Royale pour le développement des provinces du Sud et dans le cadre de la dynamique de l’Initiative atlantique, fondée sur l’intégration africaine, la coopération Sud-Sud et la prospérité partagée.

Le programme de ce forum comprend plusieurs conférences abordant diverses thématiques, notamment “Le Sud marocain, catalyseur de la coopération territoriale au service du développement des pays du Sahel”, “La digitalisation de la formation continue comme levier d’accélération de la coopération Sud-Sud” et “Les bonnes pratiques pour la réussite opérationnelle de l’investissement dans les provinces du Sud”, ainsi que des tables rondes et des ateliers dédiés à la formation et à l’employabilité.

Cet événement constitue la première étape du programme stratégique Helvetia-Sahel 2026-2036, qui vise à consolider le rôle de Dakhla comme plateforme stratégique de concertation, de dialogue et de mise en œuvre de projets, notamment grâce aux opportunités offertes par le port de Dakhla Atlantique et par l’écosystème territorial régional.

Le forum sera sanctionné par l’adoption de la “Déclaration de Dakhla 2026”, par laquelle les signataires s’engagent à instaurer une plateforme permanente de coopération et de réalisation de projets, à encourager les partenariats public-privé et à promouvoir l’investissement responsable, tout en plaçant la jeunesse, la formation et la culture au cœur de la coopération trilatérale entre la Suisse, le Maroc et les pays du Sahel.

Par ailleurs, la dimension humaine et culturelle est pleinement intégrée aux activités du forum à travers des manifestations artistiques, culturelles et sportives visant à renforcer le rapprochement entre les peuples, à valoriser les potentialités de la jeunesse et à consacrer les valeurs de cohésion sociale et de dialogue interculturel.

Des groupes de travail thématiques seront constitués à l’issue de cet événement afin de structurer un portefeuille de projets réalisables. Les conclusions de ce programme seront ensuite présentées lors d’une manifestation internationale à Genève, en mai 2026, destinée aux investisseurs et aux institutions suisses.

LR/MAP