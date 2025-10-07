Dakhla | La CGEM et le MEDEF organisent un Forum économique Maroc-France le 9 octobre

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’Entreprises France – Maroc, organisent un Forum économique de haut niveau le 9 octobre 2025 à Dakhla.

Cet événement s’inscrit dans la continuité de la visite d’Etat effectuée, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Président de la République française, Emmanuel Macron, au cours de laquelle ce dernier a affirmé que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, indique un communiqué conjoint de la CGEM et du MEDEF.

Ce forum vient également consolider les relations économiques et commerciales, déjà très fortes, entre le Maroc et la France, ajoute la même source.

Le choix de la ville de Dakhla revêt une dimension à la fois stratégique et économique. La région est une vitrine du dynamisme et du potentiel économique du Royaume du Maroc, illustré par ses investissements structurants et son ouverture régionale et continentale.

Pour les entrepreneurs français, ce rendez-vous permettra d’explorer un marché émergent alliant attractivité nationale et trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Ce forum de haut niveau a ainsi pour objectif de renforcer les partenariats existants, d’identifier de nouvelles synergies et de consolider la coopération entre les communautés d’affaires française et marocaine.

Il permettra aussi aux chefs d’entreprises des deux pays d’explorer ensemble les opportunités à saisir dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et la logistique, le tourisme et l’hôtellerie durable, l’agroalimentaire et la sécurité alimentaire, les services innovants et le numérique, ou encore la formation et le développement des compétences.

Cet évènement s’inscrit dans une dynamique de long terme portée par la CGEM et le MEDEF. En avril 2024, un forum d’affaires à Rabat avait rassemblé plus de 300 entrepreneurs français et marocains, et permis d’établir un livre blanc, véritable feuille de route de la coopération entrepreneuriale.

En octobre 2024, un second forum d’affaires s’est tenu à Rabat, en présence du Président Emmanuel Macron. Il a permis la signature d’une vingtaine d’accords économiques dans des secteurs clés tels que la finance, le dessalement, l’énergie et les nouvelles technologies.

Le forum économique de Dakhla traduit la volonté conjointe de la CGEM et du MEDEF de contribuer au “partenariat d’exception renforcé” qui unit la France et le Maroc. Il illustre aussi une ambition commune : promouvoir l’investissement, encourager l’innovation et favoriser la création de valeur ajoutée et d’emplois.

