Lancement de la Campagne nationale de sensibilisation et de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a annoncé, mardi, le lancement de la Campagne nationale de sensibilisation, de prévention et de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, à l’occasion d’octobre rose, mois mondial de sensibilisation contre le cancer.

Organisée tout au long du mois d’octobre, cette campagne vise à renforcer la sensibilisation de la population, en particulier celle appartenant aux tranches d’âge ciblées par le programme, sur l’importance de la prévention des cancers du sein et du col de l’utérus à travers la vaccination des filles âgées de 11 ans contre le papillomavirus humain (HPV) et la détection précoce au profit des femmes des tranches d’âges ciblées, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Un dispositif structuré de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus a été mis en place et renforcé, dans le cadre du premier Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019 puis du deuxième plan 2020-2029, permettant d’améliorer l’offre de soins en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement, a ajouté la même source.

À ce titre, 57 centres de référence de santé reproductive, 12 centres régionaux d’oncologie et deux pôles d’excellence en oncologie gynéco-mammaire (au sein des CHU de Rabat et de Casablanca) ont été mis en place, en plus de 27 unités mobiles de mammographie mobilisées afin de rapprocher les services des populations vivant dans les zones reculées.

Des mesures organisationnelles ont également été prises pour améliorer l’accès aux services de vaccination contre le HPV, de dépistage, de diagnostic et de traitement, avec l’appui et la mobilisation des partenaires institutionnels, associatifs et de la société civile.

Selon le dernier rapport du Registre des cancers du Grand Casablanca (2018-2021), les cancers du sein et du col de l’utérus sont respectivement le 1er et le 4ème cancer féminin, représentant 39,1 % et 6,5 % des cas recensés, a-t-on conclu.

LR/MAP