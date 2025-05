Coupe de la CAF | La RS Berkane s’offre un troisième sacre continental

Partager Facebook

La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a décroché, dimanche à Zanzibar, la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en tenant en échec le SIMBA SC lors de la finale retour (1-1), après avoir remporté le match aller 2-0.

Le club marocain, déjà solide à l’aller, a confirmé sa supériorité sur l’ensemble de la double confrontation, décrochant ainsi son troisième titre continental après ceux de 2020 et 2022.

Les Berkanis ont su gérer la pression exercée par une équipe tanzanienne agressive dès les premières minutes, tout en se procurant plusieurs occasions franches.

Après une alerte initiale à la 9ème minute, bien négociée par le défenseur Berkani Lamine Camara, Simba est parvenu à ouvrir le score à la 17ème minute par Joshua Mutale, relançant brièvement le suspense.

Solides mentalement, les joueurs de la RSB, qui ont gardé leur calme face aux initiatives offensives locales, auraient pu revenir au score dès la première période, notamment sur une tête de Labhiri (14e), une demi-volée de Lamlioui (38e) et plusieurs situations dangereuses juste avant la pause, dont la plus franche a été la tête de Tahif, repoussée in extremis sur sa ligne par le gardien adverse.

Au retour des vestiaires, les Berkanis ont contenu les assauts adverses avec maîtrise, en particulier après l’expulsion du milieu de terrain tanzanien Yusuph Kagoma, qui a reçu un deuxième carton jaune (50e).

Malgré leur infériorité numérique, les Tanzaniens ont cru doubler la mise à la 73ème minute, mais leur but a été refusé pour une position de hors-jeu.

La RSB, de son côté, a intelligemment géré ses changements pour maintenir l’équilibre et maîtriser le rythme du match. Dans les arrêts de jeu, les hommes de Mouin Chaâbani ont scellé leur sacre avec un but égalisateur signé Soumaila Sidibe (90+3e).

Avec ce nul, la RSB confirme son statut de référence continentale et inscrit une nouvelle ligne à son palmarès africain, dans la continuité des titres remportés en 2020 et 2022.

