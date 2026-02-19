CFCIM | Signature de conventions pour renforcer la projection économique entre le Maroc et la France

L’Ambassade de France au Maroc et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) ont procédé, jeudi au siège de la CFCIM à Casablanca, à la signature d’une série de conventions visant à consolider la mobilité professionnelle, l’ancrage institutionnel et la projection économique entre le Maroc et la France.

Cette cérémonie de signature, présidée par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, et organisée en présence de représentants des autorités marocaines et françaises, d’acteurs du dispositif français au Maroc ainsi que des administrateurs de la CFCIM, s’inscrit dans une dynamique de renforcement du partenariat bilatéral au service des entreprises, notamment des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

Paraphée par M. Lecourtier et Sébastien Le Bonté, président de la CFCIM, la première convention porte sur le nouveau bail d’occupation des locaux appartenant au Trésor français et abritant le siège historique de la CFCIM à Casablanca.

Conclu pour une durée de neuf ans, cet accord marque un engagement renouvelé dans la durée et ancre durablement la Chambre dans son rôle institutionnel et opérationnel au sein du dispositif français au Maroc.

Deux conventions distinctes ont ensuite été signées entre la CFCIM et, respectivement, le consulat général de France à Casablanca, représenté par Aymeric Chuzeville, consul général de France à Casablanca, et le consulat général de France à Rabat, représenté par Olivier Ramadour, consul général de France à Rabat.

Ces accords prévoient notamment la mise à disposition de créneaux de rendez-vous visa professionnels dédiés et encadrés au bénéfice des adhérents de la CFCIM, ainsi que la sécurisation et la continuité d’un dispositif facilitant la mobilité économique entre la France et le Maroc. Ils confirment également la CFCIM comme interlocuteur institutionnel reconnu pour l’accompagnement des entreprises dans leurs mobilités économiques.

Une autre convention, relative à la promotion de la programmation culturelle et des cours de langue de l’Institut français au Maroc, a également été signée entre la CFCIM et Mme Agnès Humruzian, directrice générale de l’Institut français au Maroc.

Cette convention traduit la complémentarité entre diplomatie économique et diplomatie culturelle et renforce les synergies au sein du dispositif français, au service du rayonnement et de la coopération franco-marocaine.

S’exprimant dans une déclaration à la presse, en marge de la signature des conventions, M. Lecourtier a affirmé que ces annonces qui touchent à l’apprentissage du français, aux mobilités professionnelles et à l’accompagnement des entreprises françaises au Maroc, montrent la confiance accordée par le gouvernement français à la CFCIM et le rôle central de celle-ci dans la relation économique bilatérale.

Évoquant la concession de service public “Team France Export”, renouvelée en 2024 pour trois ans entre Business France et la CFCIM, l’ambassadeur a souligné l’attention particulière accordée aux PME, qui incarnent l’avenir du partenariat économique franco-marocain, insistant sur le caractère “gagnant-gagnant” du partenariat, fondé sur le commerce, l’investissement et la formation du capital humain.

De son côté, M. Le Bonté a indiqué que le renouvellement du bail et des conventions consulaires constitue un acte structurant garantissant des conditions de mobilité efficaces et sécurisées pour les adhérents de la CFCIM.

Ces accords, a-t-il dit, permettront de fluidifier davantage les échanges d’affaires entre les deux pays et de consolider durablement le rôle institutionnel de la CFCIM au Maroc.

Pour sa part, la directrice générale de l’Institut français au Maroc a fait savoir que ce partenariat est envisagé avec ambition, tant sur le plan culturel que linguistique.

Et de rappeler que l’Institut dispose d’un réseau de 12 centres de langue répartis sur l’ensemble du territoire et d’un service dédié aux entreprises, “IF Maroc Pro”, proposant des formations spécialisées dans plusieurs secteurs, afin d’accompagner les entreprises dans la montée en compétences linguistiques de leurs équipes et de renforcer leur employabilité.

La cérémonie de signature a également été marquée par l’annonce de la création de la Maison de l’Exportateur et de l’Investisseur Français au Maroc (MEIF), présentée comme un guichet unique destiné à simplifier, sécuriser et accélérer les projets des entreprises françaises souhaitant investir ou se développer au Maroc, en leur offrant un accompagnement intégré au sein du dispositif Team France.

LR/MAP