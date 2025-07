CESE Maroc-France | Troisième rencontre entre les deux conseils, marocain et français

Une délégation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France a effectué une visite à Rabat, les 15 et 16 juillet, dans le cadre de la troisième rencontre entre les deux Conseils, marocain et français.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de consolidation du dialogue et de la coopération bilatérale autour de thématiques d’intérêt commun, notamment la participation citoyenne, l’analyse des controverses ainsi que l’évaluation et le suivi des politiques publiques, indique le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un communiqué.

La rencontre s’est ouverte par un entretien entre le président du CESE du Maroc, Abdelkader Amara, et les membres de la délégation française. Cet échange a permis de réaffirmer la qualité du partenariat fructueux entre les deux Conseils, ancrée dans une dynamique de partage d’expériences et d’enrichissement mutuel des pratiques, au service des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Trois ateliers ont structuré le programme de la visite. Le premier a porté sur la participation citoyenne dans l’élaboration des avis, permettant aux deux Conseils de confronter leurs expériences et de partager les dispositifs favorisant l’implication des citoyen(ne)s dans la formulation des avis.

Le deuxième atelier a été dédié à l’analyse des controverses et à la gestion du dissensus, mettant en lumière les approches adoptées par chaque institution pour intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans leurs travaux.

Enfin, le troisième atelier a traité de l’évaluation et du suivi des politiques publiques. Le Secrétaire général du CESE du Maroc, Younès Benakki, y a présenté l’appréhension par le CESE du Royaume du Maroc de la mission de suivi des politiques publiques dévolue par ses textes organiques. Il a souligné à cette occasion l’importance d’une approche transversale et collaborative pour renforcer l’efficacité des politiques publiques.

A l’issue de ces rencontres, les deux parties ont salué la richesse des échanges, la complémentarité des expertises et leur volonté commune de renforcer la coopération entre les deux institutions.

La délégation du CESE de France ayant pris part à la rencontre comprend Sylvain Boucherand, président de la Commission Environnement, Saïd Darwane, membre de la Commission Affaires européennes et internationales et Astrid Aulnette, cheffe de projet, Direction des relations européennes et internationales.

Côté marocain, cette rencontre a connu la participation des membres du CESE : Najat Simou, Moncef Ziani, Lahcen Oulhaj, Karima Mkika, Abdallah Deguig, Larbi Belarbi, Abderrahim Ksiri et Amine Mounir Alaoui.

