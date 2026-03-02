L’IA, un enjeu de développement et un pari éthique (Mme Seghrouchni)

Partager Facebook

Le développement des techniques de l’intelligence artificielle (IA) constitue un enjeu de développement et un pari éthique, a indiqué, dimanche à Merzouga (province d’Errachidia), la ministre déléguée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Amal El Fellah Seghrouchni.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de l’étape régionale Drâa-Tafilalet du hackathon « Ramadan AI », la ministre a affirmé que le Maroc mise sur une intelligence artificielle au service du citoyen en améliorant la qualité des services, en optimisant la gestion des ressources naturelles et en accompagnant les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur transition numérique.

Le ministère de tutelle, a-t-elle souligné, poursuit la mise en œuvre de projets structurants au niveau des différentes régions du Royaume, dans l’objectif de renforcer l’infrastructure numérique et de consolider la souveraineté numérique du pays, parallèlement à un investissement continu dans le développement du capital humain.

Elle a, dans ce sens, souligné que le hackathon « Ramadan AI », lancé par le ministère dans le cadre d’une caravane nationale sillonnant différentes régions du Royaume durant le Ramadan, s’inscrit dans cette dynamique, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de la stratégie « Morocco Digital 2030 », notant que le hackathon mobilise les talents marocains pour développer des solutions innovantes ayant un impact régional concret.

Et d’ajouter que l’organisation de ce hackathon dans la région Drâa-Tafilalet s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale, permettant de renforcer le principe d’équité spatiale dans sa dimension numérique.

Cette région est confrontée à des défis en matière de gestion et de développement de ses atouts naturels et touristiques, d’où l’importance des techniques d’intelligence artificielle qui peuvent contribuer efficacement à relever ces défis grâce à des solutions innovantes, fondées sur les données, l’analyse prédictive et les applications intelligentes, explique Mme Seghrouchni.

Le hackathon d’intelligence artificielle “Ramadan IA” s’inscrit dans la cadre de l’initiative “AI Made in Morocco”, véritable feuille de route du Royaume en matière d’IA, visant à positionner le Maroc en tant que producteur de solutions technologiques souveraines, tout en conciliant innovation, compétitivité et impact au service du développement.

