CAN 2025 | Inauguration à Rabat de la Fan Zone AMCI dédiée aux étudiants internationaux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa, en présence de Dr. Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), ont procédé, samedi à Rabat, à l’inauguration de la Fan Zone AMCI, dédiée aux étudiants et lauréats internationaux de la coopération du Royaume du Maroc.

Cette Fan Zone a été mise en place sur le site de la Cité Universitaire Internationale de Rabat relevant de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI). Plus de 80 nationalités vivent sur cet espace parmi lesquels 47 pays africains, faisant ainsi de ce lieu un des endroits où il y a l’une des plus grandes diversités au mètre carré sur le continent africain.

La cérémonie d’inauguration de la Fan Zone AMCI, qui s’est déroulée en présence notamment du doyen des ambassadeurs africains au Maroc, M. Mouhamadou Youssifou, d’ambassadeurs africains accrédités à Rabat, du secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, et de l’ambassadeur directeur général de l’AMCI, M. Mohamed Methqal, a connu la participation des ambassadeurs des pays africains accrédités au Royaume, ainsi que d’un grand nombre d’étudiants et de lauréats internationaux de la coopération du Maroc, venus célébrer cet événement placé sous le signe de la fraternité et de la promotion des valeurs du sport.

Cette Fan Zone place les jeunes au cœur de cette grande fête continentale, en faisant du sport, des arts et de la culture, des vecteurs d’échange, d’intégration et de partage.

Cette initiative illustre l’engagement du Royaume du Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour une Afrique émergente et durable, fondée sur la solidarité agissante et favorisant la promotion de la coopération sud-sud. Elle traduit aussi la place centrale accordée par le Souverain à la jeunesse africaine.

Implantée sur une superficie de 5.000 m2, la Fan Zone AMCI ambitionne d’accueillir près de 50.000 visiteurs tout au long de la CAN 2025.

Dans une atmosphère festive mêlant sport, culture et divertissement, et en impliquant les étudiants et lauréats de la coopération du Royaume, elle propose, durant toute la compétition, la retransmission en direct des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sur écran géant, l’organisation d’un tournoi de football dédié aux étudiants, des espaces de gaming et d’e-sport favorisant l’interaction et la convivialité, la mise en place de huit journées artistiques et culturelles variées ponctuées de spectacles, ainsi que la tenue de quatre conférences thématiques…

Actuellement, environ 20.000 étudiants africains originaires de 47 pays poursuivent leurs études supérieures au Maroc à travers le canal de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, témoignant ainsi de l’engagement fort et durable du Royaume en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire et porteuse d’avenir.

LR/MAP