Bouskoura | M. Kayouh inaugure “LOGIPARC 2”, un parc industriel et logistique de 25.000 m²

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Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a inauguré, mardi à Bouskoura, un nouveau parc industriel et logistique de dernière génération dans la région Casablanca-Settat baptisé “LOGIPARC 2”, mobilisant un investissement de plus de 200 millions de dirhams.

La cérémonie d’inauguration de ce nouveau parc de 25.000 m² s’est tenue en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, du directeur de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), Ghassane El Machrafi, ainsi que du président du groupe “Tijara Développement”, Azzedine Lahrichi.

Dans une allocution de circonstance, M. Kayouh a affirmé que le secteur de la logistique constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

“C’est pourquoi nous travaillons sans relâche à intensifier les efforts pour le développer et améliorer ses performances”, a-t-il souligné, notant, à cet égard, que la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique a permis de mobiliser des centaines d’hectares de zones logistiques dédiées à travers les différentes régions du Royaume, qui sont actuellement aménagées pour construire un réseau national intégré capable d’accompagner les besoins de l’économie.

Sur le corridor logistique Zenata–Nouaceur, qui reliera le nord et le sud de Casablanca, les travaux d’aménagement de la zone logistique Oulad Saleh se poursuivent et devraient être achevés à l’été 2026, a fait savoir le ministre, ajoutant que parallèlement, les travaux de la plateforme logistique et industrielle intégrée de Zenata ont été amorcés.

Des infrastructures logistiques flexibles et robustes permettent au Royaume de faire face aux défis mondiaux, notamment dans un contexte de volatilité des prix et de perturbations des chaînes d’approvisionnement, a fait observer M. Kayouh.

Ces projets contribuent également à renforcer la place du Maroc en tant que hub régional et continental, reliant les marchés africains et européens et facilitant l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il poursuivi, soulignant que ces plateformes ouvrent des perspectives de création d’emplois, de soutien aux petites et moyennes entreprises, de promotion d’un investissement productif et d’un développement durable.

De son côté, le président de Tijara Développement, Azzedine Lahrichi, a réaffirmé les ambitions du groupe. “Notre ambition est de porter les surfaces couvertes de 36.000 m² actuellement à 75.000 m² dans les prochaines années pour un investissement de plus de 300 millions de dirhams, consolidant ainsi notre position en tant qu’acteur de référence dans le secteur de l’immobilier industriel et logistique au Maroc”, a-t-il affirmé.

Porté par “Tijara Développement”, ce projet ambitieux s’inscrit dans la dynamique soutenue que connaît le secteur de l’immobilier industriel et logistique au Maroc.

Développé par la société LOGIPARC, filiale du groupe Tijara Développement, “LOGIPARC 2” constitue un parc industriel et logistique moderne visant à offrir des espaces aménagés à la location au profit des entreprises marocaines et internationales opérant dans les secteurs de l’industrie et de la logistique.

Ce projet qui s’étend sur une assiette foncière de 5,5 hectares, propose près de 25.000 m² de surfaces couvertes, réparties en 23 unités modulables dont la superficie varie entre 920 et 2.200 m², offrant ainsi une grande flexibilité aux opérateurs selon leurs besoins.

Les unités ont été conçues selon des standards techniques modernes répondant aux exigences des activités industrielles et logistiques, notamment en termes de hauteur des bâtiments, de capacité de charge des sols renforcée et d’équipements de chargement et de déchargement, ainsi que de systèmes de sécurité incendie et de surveillance garantissant un environnement de travail conforme aux normes internationales.

Situé dans la zone industrielle de Bouskoura, le projet bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité immédiate des principaux axes routiers et autoroutiers reliant Casablanca aux grandes villes du Royaume, ainsi que de l’aéroport Mohammed V et du port de Casablanca, renforçant ainsi son attractivité pour les opérateurs industriels et logistiques.

Le parc propose une offre intégrée reposant sur des unités prêtes à l’exploitation, comprenant les raccordements aux réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications ainsi que des équipements de base, avec la possibilité d’adapter les espaces selon les besoins des opérateurs, en plus de services de maintenance et de gestion quotidienne des infrastructures communes.

LOGIPARC 2 s’inscrit dans la continuité du premier parc LOGIPARC 1 lancé par le groupe en 2016 sur une assiette foncière de 2,5 hectares pour une superficie couverte de 11.100 m² répartie en 8 modules d’une superficie comprise entre 1.000 et 1.800 m².

LR/MAP