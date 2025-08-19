Le Royaume du Maroc célèbre le 72e anniversaire de la révolution du Roi et du peuple

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La célébration, mercredi 20 août 2025, du 72e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est l’occasion chaque année de se remémorer un grand moment dans l’histoire du Royaume qui a incarné les plus belles illustrations de la symbiose dans la lutte nationale menée par le peuple marocain fidèle, sous la Conduite du Glorieux Trône Alaouite, pour la liberté, l’indépendance et l’unité de la Patrie.

L’histoire de cette épopée commence le 20 août 1953 lorsque le colonisateur décida de forcer à l’exil le symbole de la souveraineté nationale, le héros de la libération et de l’indépendance et le premier résistant, le regretté Souverain, feu SM Mohammed V aux côtés de l’Illustre Famille Royale, croyant à tort que cette décision éteindra la flamme de la lutte nationale et finira par briser les liens solides unissant le peuple au Trône, indique un communiqué du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Mais cet acte ignoble aura après coup un effet contraire, marquant le commencement de la fin de la présence coloniale et plantant le dernier clou dans le cercueil du colonisateur, puisque le peuple marocain fera preuve d’une farouche résistance face à ce vil complot, consentant d’immenses sacrifices pour la gloire et la dignité de la patrie, sa souveraineté, son identité et la restauration de la légitimité avec le retour glorieux du Souverain légitime portant triomphalement l’étendard de la liberté et de l’indépendance, souligne-t-on de même source.

Le Haut-commissariat relève, à ce propos, que la Révolution du Roi et du peuple représente un moment historique marquant et crucial dans la lutte nationale livrée pendant des décennies et des générations par les Marocains face aux provocations et agressions du colonisateur, réussissant des prouesses admirables et uniques dans l’histoire de libération des peuples du joug du colonialisme et donnant un bel exemple de la solidité des liens existant entre l’ensemble des composantes du peuple marocain, entre la base et le sommet tout en se sacrifiant pour défendre leur religion sacrée, leurs constantes nationales ainsi que leur identité nationale.

Et d’ajouter que cette épopée de la révolution du Roi et du peuple occupe une place toute particulière dans le cœur de chaque Marocain, étant une belle illustration des valeurs de patriotisme, de fierté d’appartenance nationale, de sacrifice, d’engagement et de loyalisme et aussi de triomphe de la volonté du Trône et du peuple.

Le document rappelle que les Marocains ont contré les velléités et les convoitises étrangères, faisant montre de conviction et de détermination face aux diktats du colonisateur, citant pour exemple la farouche résistance livrée contre lui partout dans le Royaume, entre autres, les batailles d’Elhri dans le Moyen Atlas en 1914, d’Anoual au Rif (1921-1926), de Boughafer à Ouarzazate ou encore la bataille de Jbel Baddou à Errachidia en 1933.

Le Haut-commissariat rappelle aussi que l’action politique s’est poursuivie ensuite en s’opposant au soi-disant Dahir berbère en 1930 qui visait à diviser le peuple marocain et à semer les graines du racisme et du fanatisme tribal et ethnique, évoquant sur ce registre la présentation de nombreuses revendications de réforme, entre autres, le programme de réforme nationale, la poursuite de la mobilisation nationale, la promotion des valeurs religieuses et nationale ainsi que l’enseignement authentique ou encore la sensibilisation de l’opinion publique et l’ensemble des composantes du peuple marocain quant à ses droits légitimes et la justesse des revendications nationales.

Des efforts colossaux et inlassables couronnés par la présentation le 11 janvier 1944 du ”Manifeste de l’indépendance”, un document qui illustre la clarté de la vision et des objectifs ainsi que la forte détermination du Trône et du peuple à s’affranchir du joug du colonisateur, dans un élan de concertation et de consensus entre le héros de la libération et de l’indépendance et le premier résistant, le regretté Souverain feu SM Mohammed V et les leaders du mouvement national, souligne la même source, avant d’ajouter que cela représente un tournant crucial dans la lutte nationale pour l’indépendance du Maroc et la réalisation de ses ambitions légitimes pour un avenir prometteur.

Le 9 avril 1947, Feu SM Mohammed V a effectué Sa visite à Tanger où il prononça Son discours historique dans lequel le regretté Souverain a fixé les nouveaux défis de la nouvelle étape de la lutte nationale, revendiquant ouvertement l’indépendance du Maroc et son unité nationale, rappelle le document, notant que cette visite de l’unité illustre magistralement la ferme volonté du Maroc de réaliser son droit légitime à l’indépendance ainsi que son attachement à son unité, ses fondamentaux historiques et civilisationnels ainsi que son appartenance au monde arabo-islamique et sa mobilisation en faveur de la défense des sacralités religieuses, des constantes nationales et son identité civilisationnelle, culturelle, sociale et humaniste.

Le Haut-commissariat indique que cette visite royale a déclenché aussitôt des tensions et une lutte acharnée entre le Palais Royal et la Résidence général du protectorat français qui s’est employée à mettre la pression sur le symbole de l’unité marocaine et de la souveraineté nationale, dans le but de semer la division entre le Roi, le peuple et le mouvement de libération, notant que toutes les manœuvres du colonisateur n’ont pas entamé les volontés, exacerbant tout au contraire les tensions jusqu’à la confrontation frontale avec les autorités coloniales.

Au vu de la cohésion du Trône et du peuple ainsi que les positions héroïques du regretté Souverain, feu SM Mohammed V, resté imperturbable face aux manœuvres de la Résidence général du protectorat français, les autorités coloniales ont été acculées à porter atteinte au symbole de la nation et le garant de son unité, en décidant de Son exil aux côtés de la Famille Royale le 20 août 1953, persuadées à tort que cette décision va mettre un coup d’arrêt à la résistance, admirative devant la position courageuse du héros de la libération et de l’indépendance qui a refusé de céder malgré la menace de l’exil, préférant défendre ses convictions et ses choix en faveur de la souveraineté nationale ainsi que la fierté et la dignité du peuple marocain.

Et c’est dans cette conjoncture difficile que les résistants ont multiplié les actes de bravoure et de sacrifice avec pour seul objectif le retour d’exil du Souverain légitime et de l’illustre Famille Royale et la proclamation après coup de l’indépendance, fait savoir le Haut-commissariat, avant d’ajouter que les manifestations de contestation et les assauts répétés de la résistance ont déclenché les opérations de l’armée de libération dans le Nord du pays le 1er octobre 1955.

Face à cette révolution, la puissance coloniale n’a eu de choix que céder à la volonté du Trône et du peuple, libérant le Roi ”Moujahid” et son illustre famille le 16 novembre 1955, ce qui a suscité une immense liesse dans le pays sous le signe de l’indépendance, inaugurant dans la foulée le chapitre du grand jihad, le grand combat économique et social pour l’édification d’un Maroc libre et indépendant bien déterminé à conquérir son intégrité territoriale.

La marche de la libération et le parachèvement de l’indépendance nationale se sont poursuivis avec la récupération de Tarfaya le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, rappelle la même source, avant de souligner que cette épopée héroïque s’est soldée par la libération des parties usurpées restantes du Sahara marocain grâce à la symbiose entre le Trône et le peuple, notamment le génie et la sagesse de l’initiateur de la glorieuse marche verte, Feu SM Hassan II qui ont permis le 28 février 1976 de chasser le dernier soldat étranger en poste au Sahara marocain ainsi que la récupération de la province d’Oued Eddahab le 14 août 1979.

Dans ce document, la famille de la résistance et de l’armée de libération souligne qu’en célébrant ce 72ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple qui coïncide avec la célébration du 62ème anniversaire de SM le Roi Mohammed VI, elle cherche surtout à inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée, s’inspirant dans cette démarche des Hautes Orientations Royales appelant à tirer les enseignements de la lutte nationale.

”Il s’agit d’une noble mission et une responsabilité sur le dos de tous les marocains, comme cela a été à maintes fois réitéré par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, relève le Haut-commissariat.

La Famille de la résistance réitère, à cette occasion, sa fidélité et son loyalisme au Glorieux Trône Alaouite et réaffirme sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI dans la défense de l’intégrité territoriale, saluant l’initiative marocaine d’accorder une autonomie élargie aux provinces du Sud sous souveraineté nationale.

Elle réaffirme, à ce propos, que cette initiative marocaine bénéficie du consensus national ainsi que du soutien de la communauté internationale qui considère que cela représente un plan démocratique et pragmatique pour parvenir à une solution définitive à ce conflit artificiel.

Dans ce sens, la Famille de la résistance salue hautement le discours de SM le Roi Mohammed VI prononcé, le 29 juillet 2025, à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, dans lequel Sa Majesté le Roi a notamment réaffirmé la détermination du Maroc de s’ouvrir sur son environnement et son attachement à l’édifice maghrébin.

LR/MAP