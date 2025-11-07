URGENT. Usurpation d’identité, Attijariwafa Bank met en garde !

Partager Facebook

Le Groupe Attijariwafa Bank informe le public qu’un contenu circulant actuellement sur internet et les réseaux sociaux diffuse de fausses informations en utilisant l’image, la voix et le nom de son Président Directeur Général.

Ce contenu, diffusé sous forme de vidéo imitant un reportage d’un média national, renvoie vers un lien frauduleux se présentant comme une plateforme d’investissement prétendument associée au groupe Attijariwafa Bank et mettant en avant de fausses promesses de gains associées.

Cette utilisation non autorisée de l’image du Président Directeur Général et des signes distinctifs de l’institution constitue une atteinte à son identité et à sa réputation. Les auteurs de cette publication cherchent manifestement à tromper le public en s’appuyant sur des éléments visuels modifiés et générés par l’intelligence artificielle.

Attijariwafa Bank dément formellement toute implication dans cette opération et rappelle qu’elle ne dispose d’aucune plateforme d’investissement ni d’initiative du type évoqué dans cette publication. Le Groupe bancaire se réserve le droit d’engager toute action légale nécessaire pour protéger son image, celle de son Président Directeur Général et ses droits.

Face à la recrudescence de ce type d’actes frauduleux, Attijariwafa Bank invite le public à redoubler de vigilance.