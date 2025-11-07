La CNDP renforce la surveillance des données personnelles sur le Dark web

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère Personnel (CNDP) consolide sa capacité à suivre la publication inadéquate de données à caractère personnel sur le Dark web.

Elle alertera les responsables de traitement concernés et leur appliquera les éléments prévus par la loi, en particulier en cas de non notification préalable de leurs traitements de données à caractère personnel à la CNDP selon les directives de la loi 09-08, précise la Commission dans un communiqué.

Pour ce faire, le premier outil utilisé pour automatiser cette veille est fourni par la société DEFENDIS.

La CNDP se dotera d’autres outils dans le futur, conclut le communiqué.

LR/MAP