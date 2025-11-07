Le Royaume du Maroc brillamment élu au Conseil Exécutif de l’UNESCO pour le mandat 2025-2029

Le Royaume du Maroc a été brillamment élu au Conseil Exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) pour le mandat 2025-2029, en obtenant 146 voix, en tête du groupe arabe.

Le Maroc est suivi de la Jordanie (131 voix) et de l’Égypte (114 voix), tandis que l’Algérie et le Soudan ont été éliminés du scrutin, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette élection du Maroc traduit une reconnaissance de la communauté internationale à l’égard de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du multilatéralisme, du dialogue des civilisations et du développement humain durable.

Elle conforte le rôle actif et constructif du Maroc au sein de l’UNESCO, ainsi que son engagement constant pour la promotion de l’éducation, de la culture, des sciences et de la communication, piliers essentiels de la paix et du progrès, précise le communiqué.

Le Royaume poursuivra, dans le cadre de ce nouveau mandat, son action en faveur du renforcement de la coopération internationale et de la défense des valeurs universelles de tolérance, de respect mutuel et de solidarité qui fondent le mandat de l’UNESCO.

