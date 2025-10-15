Un record mondial de 16 victoires d’affilée pour la sélection nationale, l’Espagne et l’Allemagne détrônées

Partager Facebook

La sélection nationale de football a réalisé un exploit historique en signant un record mondial de 16 victoires d’affilée en s’imposant face au Congo (1-0) lors du match disputé mardi soir au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Grâce à cette performance, le Maroc a ainsi réussi à détrôner l’Espagne et l’Allemagne qui occupaient la première place avec 15 victoires consécutives, respectivement en (2008-2009) et (2010-2011).

Les Lions de l’Atlas se sont imposés dans cette rencontre sur le score de 1 but à 0, portant ainsi leur série de victoires à 16 victoires d’affilée, tous matches confondus, que ce soit dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 ou les matchs amicaux.

Ce record mondial en termes de nombre de victoires consécutives réalisé par les Lions de l’Atlas, vient confirmer l’essor considérable que connaît le football marocain, ainsi que la place prestigieuse qu’il occupe désormais sur la scène internationale.

Outre la série de victoires remportées, le trait saillant du parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas, sous la houlette du sélectionneur national Walid Regragui, sont les scores impressionnants enregistrés lors des différents matchs.

En chiffres, les Lions de l’Atlas ont marqué 50 buts en 16 matches, soit une moyenne de plus de 3 buts par match, tandis qu’ils n’ont encaissé que 4 buts. Le gardien Yassine Bounou ayant réussi à garder sa cage inviolée à 12 reprises, reflétant la solidité défensive et la discipline tactique rigoureuse de l’équipe sur différentes lignes.

Les résultats obtenus ces dernières années par différentes catégories d’âge ne sont que la preuve tangible de ce bond qualitatif du football marocain, désormais une référence et un exemple à suivre aux niveaux arabe et africain.

Cette réussite reflète également les niveaux constants de l’équipe nationale en termes de tactique, de discipline et de capacité des joueurs à rivaliser avec les plus grandes écoles de football dans différentes catégories d’âge, ce qui explique la progression du Maroc dans le classement actuel de la FIFA, où il a récemment atteint la 11e place mondiale, tout en continuant à dominer le classement africain et arabe.

En effet, cette série de victoires fait du Maroc un adversaire redoutable pour les titres continentaux et internationaux et balise le chemin à de nouvelles générations de talents pour continuer à écrire l’histoire du football marocain.

