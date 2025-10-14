Le Chef du gouvernement reçoit une délégation de hauts responsables et d’opérateurs économiques de la province chinoise d’Anhui

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, lundi à Rabat, une délégation de hauts responsables et d’opérateurs économiques de la Province chinoise d’Anhui, conduite par le Secrétaire du Parti Communiste Chinois pour la Province d’Anhui, Liang Yanshun.

“Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer le partenariat économique privilégié entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, en droite ligne des orientations des dirigeants des deux pays, SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, et le président chinois SEM Xi Jinping”, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du parachèvement des discussions entamées, en septembre 2024 dans la Province d’Anhui, entre la délégation marocaine conduite par le Chef du gouvernement et les plus grands opérateurs économiques chinois.

Elle consacre la progression continue des investissements chinois au Maroc dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie automobile, ce qui consolide le statut du Royaume en tant que destination d’investissement crédible et attractive et contribue à renforcer la dynamique positive du secteur de l’emploi, qui constitue une priorité du gouvernement.

La question de la transition énergétique a par ailleurs été au centre des discussions lors de cette rencontre, qui a permis de prospecter les moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans ce domaine dans le cadre des efforts visant à accélérer le développement des énergies renouvelables dans le Royaume et à ériger l’énergie verte en levier économique.

LR/MAP