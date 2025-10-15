Qualifs Mondial 2026 | L’équipe nationale continue de tirer des enseignements et de progresser en vue de la CAN

Le sélectionneur national, Walid Regragui, s’est dit satisfait de la performance des Lions de l’Atlas lors du match contre le Congo pour le compte de la 10è et dernière journée du groupe E des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026, assurant que cette rencontre n’a pas été facile et que la sélection marocaine continue de tirer des enseignements et de progresser en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

S’exprimant lors de la conférence de presse ayant suivi cette rencontre, qui s’est soldée par une victoire du Maroc sur le score de 1 but à 0, Regragui a souligné que face à des équipes qui adoptent un bloc défensif bas, ce qui importe le plus est de trouver la faille pour marquer et décrocher les trois points, notant que ses joueurs ont réussi à y parvenir grâce à une action bien coordonnée sur le flanc droit avec à la clé un but de Youssef En-Nesyri à la 63è minute, et non via un coup de pied arrêté.

La sélection congolaise a contraint l’équipe nationale à une possession de balle stérile en raison de son repli défensif, a-t-il expliqué, notant que le plan de jeu des Lions de l’Atlas visait à accélérer la cadence afin de créer des espaces dans la défense adverse et trouver le chemin des filets.

Le coach national a, par ailleurs, salué les efforts de ses joueurs qui ont permis à l’équipe nationale de battre le record du nombre de victoires consécutives au niveau international avec 16 succès d’affilée.

Malgré cet exploit, Regragui a insisté sur le fait que les supporters n’ont d’yeux désormais que pour la CAN, assurant que “notre objectif est clair: être prêts dès le premier match pour remporter le titre”.

De son côté, le sélectionneur de l’équipe du Congo, Fabrizio Cesana, a indiqué que l’objectif de ce genre de rencontres est de côtoyer des joueurs de haut niveau et de tirer parti de cette expérience pour l’avenir du football congolais.

“Nous avons analysé le style de jeu de l’équipe du Maroc, identifié ses points forts et tenté de neutraliser ses principaux joueurs”, a-t-il ajouté, notant que l’avenir du football congolais s’annonce prometteur, avec une équipe nationale comptant dans ses rangs de jeunes joueurs ambitieux qui souhaitent apprendre et vivre de nouvelles expériences comme ce sera le cas lors de la prochaine CAN.

