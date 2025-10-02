Transfert Technologique | 6 MDH mobilisés pour soutenir trois projets dans le cadre de l’Appel à projets Inno France-Maroc

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) a annoncé, à l’occasion de la 5e édition du World Power-to-X Summit, les résultats de l’appel à projets Inno France–Maroc pour le transfert technologique, un programme dédié au financement d’initiatives collaboratives dans l’hydrogène décarboné, s’inscrivant dans le partenariat stratégique sur l’énergie entre le Maroc et la France.

“Suite à une évaluation rigoureuse par des experts nationaux, internationaux et le comité scientifique d’IRESEN, trois projets emblématiques d’excellence ont été sélectionnés pour un investissement total de 6 millions de dirhams (équivalant à 600 mille euros), financés par l’Agence Française de Développement (AFD)”, indique un communiqué d’IRESEN.

Ces projets illustrent la volonté conjointe du Maroc et de la France de consolider leur coopération scientifique et de traduire la recherche en contributions tangibles pour la transition énergétique mondiale, précise le communiqué.

Pour rappel, l’IRESEN, en partenariat étroit avec la Société d’accélération du transfert de technologies (SATT)-Paris-Saclay, gère un programme stratégique conçu pour stimuler l’innovation collaborative de haut niveau, favoriser la création de consortiums académiques-industriels solides et accélérer le transfert de connaissances et de technologies entre le Maroc et la France.

“En encourageant l’innovation collaborative dans l’hydrogène vert, nous posons les bases de solutions industrielles qui serviront nos deux pays et contribueront à la transition énergétique mondiale”, a souligné le directeur délégué de l’AFD au Maroc, Bertrand Poche, cité dans le communiqué.

“L’AFD est fière d’être aux côtés de l’IRESEN et de tous les partenaires pour construire des ponts entre la science et l’industrie, le Maroc et la France, pour un avenir plus durable”, a-t-il ajouté.

Les trois Projets sélectionnés :

Le premier projet sélectionné, GreenH2Hub, est axé sur la production hybride d’hydrogène à partir de biomasse et d’électrolyse, dans une approche d’économie circulaire et de valorisation des ressources locales. Il réunit comme partenaires scientifiques l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le Green Tech Institute (GTI) et l’École Nationale Supérieure de Chimie de Kénitra (ENSCK), en collaboration avec le partenaire industriel H2X.

Le deuxième projet, baptisé DakH2A, vise à développer une solution innovante pour produire des e-carburants à partir d’hydrogène vert et de CO2 capturé dans l’air, en optimisant les technologies de capture pour en réduire les coûts. Ce projet associe comme partenaires scientifiques l’IRESEN, Département Systèmes CO2 & Agritech, en collaboration avec les partenaires industriels MGH Energy, MGH Energy Maroc.

Enfin, le troisième projet, Great H2, qui se positionne comme un outil stratégique de planification, consiste à développer une plateforme intelligente de Système d’Information Géographique (SIG) pour identifier les sites optimaux de production d’hydrogène vert, modéliser les infrastructures de stockage et de transport, et simuler son intégration dans le système énergétique pour une utilisation locale ou à l’export. Le Green Energy Park (GEP) assure le volet scientifique de ce projet, en partenariat avec Energy Pool Développement (EPD) et Energy Pool Développement Maroc (EPDM).

Au-delà de leur portée scientifique et technologique, ces projets sont attendus pour livrer des résultats concrets et durables, à savoir le développement de solutions exportables, le renforcement de la compétitivité industrielle du Maroc et de la France, la contribution à la souveraineté énergétique, et la création d’opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes hautement qualifiés.

“À travers l’Appel à projets Inno France–Maroc pour le Transfert Technologique, nous réaffirmons que l’innovation collaborative et le transfert de technologie sont des leviers décisifs pour accélérer la transition énergétique et positionner fermement le Maroc et la France comme des partenaires stratégiques dans l’économie mondiale des molécules vertes”, a affirmé de son côté, Samir Rachidi, directeur général de l’IRESEN, également cité dans le communiqué.

Créé en 2011 en marge du “Forum de l’Énergie”, à l’initiative du ministère de tutelle et de plusieurs acteurs publics et privés du secteur de l’énergie, l’IRESEN a pour mission de soutenir la stratégie énergétique nationale grâce à la recherche appliquée et à l’innovation orientées marché dans les technologies vertes.

Aujourd’hui, l’IRESEN est un acteur clé dans la promotion de la stratégie énergétique nationale et se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’innovation verte.

L’Institut contribue également à l’élaboration de feuilles de route technologiques dans le secteur de l’énergie propre, incluant les ressources solaires, la mobilité électrique et l’hydrogène vert.

L’AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale.

Ses équipes sont engagées dans plus de 2.700 projets au niveau de 115 pays pour soutenir les initiatives en faveur du climat, de la biodiversité, de la paix, de l’égalité femmes-hommes et de la santé, conclut le communiqué.

LR/MAP