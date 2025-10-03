Saham Bank obtient sa première notation internationale « BB » stable de Fitch ratings

Partager Facebook

Saham Bank a annoncé, vendredi, avoir obtenu sa première notation internationale attribuée par Fitch Ratings. L’agence a accordé à la Banque une notation de long terme “BB” avec perspective stable, confirmant la robustesse de ses fondamentaux financiers et la pertinence de sa stratégie de développement.

“La notation attribuée par Fitch reflète à la fois la solidité de la structure financière de Saham Bank, son rôle systémique dans l’économie marocaine et la confiance dont elle bénéficie auprès des parties prenantes. Fitch a également confirmé les notations nationales ‘AA(mar)’ à long terme et ‘F1+(mar)’ à court terme, situant Saham Bank parmi les établissements les mieux notés du secteur bancaire marocain”, indique un communiqué de Saham Bank.

Dans ce sens, Fitch met en avant un ratio CET1 de 13,9% en 2024, le plus élevé du secteur, offrant une marge de sécurité confortable au-delà des exigences réglementaires, une rentabilité soutenue, illustrée par une progression de 17% du résultat net au premier trimestre 2025, portée par la croissance des activités et la maîtrise du coût du risque, ainsi qu’une structure de financement solide, reposant à 83% sur les dépôts clientèle, dont une part significative de dépôts à vue non rémunérés, renforçant la compétitivité du coût des ressources.

Saham Bank s’appuie sur une franchise solide, historiquement positionnée auprès des grandes entreprises et en pleine expansion sur les segments PME et Retail. La stratégie et l’ambition forte de Saham Bank, soutenue par son nouvel actionnariat, vise à consolider un modèle bancaire alliant solidité, agilité, expertise et digitalisation accélérée au service des clients, de l’inclusion financière et de la transformation économique du Royaume.

“Cette notation internationale constitue une étape majeure pour Saham Bank. Elle consacre la solidité de nos fondamentaux, valide la pertinence de notre stratégie et illustre l’engagement de nos équipes. Elle renforce notre attractivité auprès des investisseurs et partenaires internationaux, tout en confortant la confiance de nos clients”, a déclaré Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank, cité dans le communiqué.

Fondée en 1913, Saham Bank, anciennement Société Générale Marocaine de Banques (SGMB), sert une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers, des professionnels et des entreprises, en offrant une gamme complète de produits et services financiers adaptés à leurs besoins.

La banque maintient son engagement envers l’innovation, la qualité de service et le développement durable, tout en renforçant sa position en tant qu’acteur majeur du secteur bancaire marocain.

