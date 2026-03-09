Tourisme | L’ONMT met le Royaume du Maroc sous les projecteurs de France Télévisions

L’émission “Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc”, promettant une visibilité exceptionnelle à la destination Maroc auprès de millions de téléspectateurs, sera diffusée le 13 mars sur France Télévisions.

Initiée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), l’émission revient cette année avec un format renouvelé, itinérant et immersif, indique un communiqué de l’Office.

Ce programme musical, soutenu par un dispositif de promotion d’envergure, réunit plusieurs grandes voix de la scène francophone pour une invitation au voyage au cœur du Maroc, souligne la même source.

Le programme “Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc” adopte une écriture itinérante et immersive, où chaque séquence musicale devient une escale, chaque rencontre une découverte, chaque lieu un décor vivant. Les artistes partent à la rencontre d’un Maroc vibrant, créatif et authentique, révélant la richesse humaine et culturelle du Royaume.

Le tournage s’est ainsi déployé dans les villes de Rabat, Fès et Ouarzazate, trois destinations emblématiques choisies pour la singularité de leur patrimoine et la puissance de leurs paysages. Les performances musicales prennent place dans des sites d’exception tels que la Kasbah des Oudayas, la Tour Hassan, Chellah, le Jardin Andalou, le musée de la Parure, le village des potiers de Fès, le Ksar Aït Ben Haddou ou encore Taman’Art à Ouarzazate.

Fidèle à l’approche expérientielle promue par l’ONMT, l’émission s’attache également à révéler les visages du Maroc contemporain. Artisans, créateurs et acteurs culturels ouvrent leurs univers aux artistes invités, donnant à voir un pays où traditions, savoir-faire et créativité dialoguent avec naturel.

Présentée par Laury Thilleman, l’émission accompagne les artistes dans cette traversée artistique du Royaume. Le plateau réunit plusieurs figures de la scène francophone parmi lesquelles Magic System, Dany Brillant, Nicoletta, Lorie, Lartiste, Ouidad, Barbara Pravi, Tina Arena, Yuri Buenaventura, Ycare et Natasha St-Pier.

Ensemble, ils revisitent de grands classiques de la chanson française et des titres contemporains dans des arrangements originaux teintés d’influences orientales, multipliant duos inattendus et moments musicaux inédits.

Et de noter qu’à travers cette émission, l’ONMT confirme son choix d’investir la culture et la création comme puissants vecteurs d’inspiration pour la destination Maroc. Une manière contemporaine de raconter le Royaume, en révélant la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine et l’énergie de celles et ceux qui le font vivre.

