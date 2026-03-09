L’Union européenne réitère sa condamnation des attaques iraniennes au Moyen-Orient

Partager Facebook

L’Union européenne a réitéré lundi sa condamnation des attaques “indiscriminées et inacceptables” menées par le régime iranien contre des pays du Moyen-Orient, appelant à une désescalade du conflit.

Dans une déclaration conjointe publiée à l’issue d’une visioconférence avec plusieurs dirigeants de la région consacrée à la situation en Iran et à ses répercussions régionales, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ont “condamné dans les termes les plus fermes les attaques iraniennes” et exprimé leur “pleine solidarité” avec les populations des pays touchés.

Les deux responsables européens ont également remercié les Etats de la région pour leur aide dans le rapatriement de “dizaines de milliers” de citoyens européens restés bloqués au début du conflit.

Ils ont par ailleurs souligné la disposition de l’UE à contribuer à toute initiative visant à réduire les tensions et à favoriser un retour aux négociations.

“Le dialogue et la diplomatie constituent la seule voie viable” pour résoudre la crise, ont-ils ajouté, réitérant leur appel à l’Iran pour qu’il mette fin à son programme nucléaire et limite son programme de missiles balistiques, tout en condamnant la répression exercée par le régime contre ses propres citoyens.

Au cours de la réunion, les participants ont également évoqué les risques pour l’approvisionnement énergétique mondial, notamment après les attaques visant des infrastructures énergétiques et la fermeture du détroit d’Hormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole.

