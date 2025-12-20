Tanger | L’État social au cœur des priorités du gouvernement, selon Aziz Akhannouch

Partager Facebook

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a affirmé, samedi à Tanger, que l’Etat social figure parmi les priorités majeures du gouvernement, qui a œuvré à préserver la résilience de l’économie nationale et à renforcer l’investissement.

“Malgré les contraintes, l’Etat social est demeuré au cœur de nos priorités. Nous avons préservé la résilience de l’économie nationale et renforcé l’investissement, car seule une économie solide est en mesure de financer l’ensemble de nos programmes sociaux”, a indiqué M. Akhannouch lors de l’étape de clôture de la tournée de communication “Massar Al-Injazat” (Voie des réalisations).

Ces programmes contribuent, à leur tour, à renforcer les capacités des citoyens pour leur permettre de vivre dans la dignité à laquelle ils aspirent, et de relancer, par leur action, la dynamique économique du pays, a-t-il expliqué.

“Nous avons prêté une attention particulière aux Hautes Orientations Royales, car elles nous fournissent une feuille de route claire, et nous avons œuvré à leur mise en œuvre au service de la Nation et des citoyens”, a-t-il ajouté, rappelant que le travail du gouvernement a débuté dans un contexte difficile, marqué par l’inflation, la crise mondiale et la sécheresse, auxquels s’est ajouté le séisme d’Al Haouz.

“Aujourd’hui, nous commençons à percevoir les résultats de nos politiques”, a-t-il relevé, notant que les indicateurs sont positifs et encourageants: le taux de croissance atteindra 5% à la fin de cette année, le déficit est passé de 7,5 à 3%, l’inflation a reculé de 6% à moins de 1%, l’endettement est passé de 71,4% en 2022 à 67,4% en 2025, et l’économie connaît une dynamique soutenue dans l’ensemble des régions.

Ces chiffres sont importants dans la mesure où l’augmentation de la croissance économique, la baisse de l’inflation ainsi que la réduction du déficit et de l’endettement ne sont pas de simples indicateurs destinés à l’affichage, mais permettent d’assurer le versement de l’aide sociale directe à 4 millions de familles, tandis que 4 millions de familles bénéficient de l’AMO Tadamon, l’État prenant en charge leurs cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, a-t-il poursuivi, estimant dans ce sens que la croissance économique n’est pas une fin en soi, mais constitue le moyen d’offrir de meilleurs services aux citoyens, d’améliorer leurs conditions de vie et de leur garantir un avenir digne.

Par ailleurs, le président du RNI a salué les partenaires au sein de la majorité, ajoutant: “Nous avons insufflé un nouvel élan au travail gouvernemental collectif, renforcé la coordination entre les différentes composantes, géré nos divergences avec responsabilité, agi comme une équipe unie et cohérente, et placé l’intérêt général au-dessus de toute considération individuelle ou partisane”.

S’agissant du parti, M. Akhannouch a noté que la relation qui le lie aux citoyens n’est pas une relation circonstancielle ou saisonnière, mais un engagement fondé sur la confiance et la reddition des comptes, soulignant que le RNI demeure un parti présent en permanence sur le terrain, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI appelant à la nécessité de communiquer avec les citoyens, d’être à l’écoute de leurs préoccupations, de répondre à leurs questions et d’expliquer les projets mis en place, ainsi que leur impact positif sur leur vie quotidienne.

Dans ce sens, il a relevé que “Massar Al-Injazat”, tout comme “Massar Athiqa”, “Niqach Al Ahrar” et “Massar Al-Moudoun”, n’est pas une simple tournée de communication, mais avant tout un cadre d’évaluation de l’action du parti, des points qu’il convient de renforcer et des chantiers qu’il est nécessaire d’accélérer.

Il a également noté que ces rencontres montrent que les citoyens estiment que le Maroc progresse dans la bonne direction, et attestent également d’une amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes, bien que des défis majeurs subsistent, notamment en ce qui concerne l’amélioration et la généralisation des services publics avec le même niveau de qualité pour tous, en particulier la santé et l’éducation, ainsi que la nécessité d’accélérer la création d’emplois, estimant qu’il s’agit de priorités “claires et légitimes”, en parfaite cohérence avec la trajectoire suivie.

Pour sa part, le membre du bureau politique du RNI, Lahcen Saadi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales appelant à renforcer la communication avec les citoyens et à présenter les réalisations, soulignant que “Massar Al-Injazat” figure parmi les programmes de communication les plus importants conduits par les partis politiques pour mettre en avant les réalisations, se projeter dans l’avenir et saluer les avancées du Maroc émergent.

Quant au membre du bureau politique du parti, Omar Moro, il a précisé qu’il s’agit de la dernière rencontre de “Massar Al-Injazat”, lancé il y a huit mois, notant qu’elle constitue une occasion de mettre en avant l’action sur le terrain menée par les membres du parti au niveau de leurs collectivités territoriales.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des membres du bureau politique du RNI, ainsi que des responsables et militants du parti dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et des cadres et membres des organisations parallèles.

