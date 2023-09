Tanger abrite le 30è Congrès international de l’AEDEM

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 30è édition du Congrès international de l’Académie européenne de gestion et d’économie d’entreprise (AEDEM) se sont ouverts, lundi à l’Institut international du Tourisme de Tanger (ISITT), en présence d’un parterre d’experts, de chercheurs et d’étudiants marocains et étrangers.

Cet événement, organisé en collaboration avec l’ISITT, la Faculté des Lettres et sciences humaines de Tétouan, relevant de l‘Université Abdelmalek Essaâdi, et le Lerders Club (LC), sous le thème « Le management dans les marchés émergents : les défis de l’Afrique dans un monde global des affaires », constitue l’occasion d’échanger les expériences et les résultats de recherche entre universitaires de différents pays.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Académie européenne de gestion et d’économie d’entrepris, Camilo Prado Román, s’est félicité de la tenue du 1er congrès de l’Académie en Afrique à Tanger, creuset de civilisations et pont entre l’Europe et l’Afrique, notant que cet événement coïncide avec la célébration du 40è anniversaire de la fondation de l’AEDEM.

M. Prado Román a rappelé que l’AEDEM se veut être un forum d’échange d’expériences d’enseignement et de recherche dans les disciplines de l’administration et de la gestion des entreprises, relevant que l’Académie a été fondée pour promouvoir l’excellence de l’enseignement et de la recherche en sciences de gestion.

Cet événement, a-t-il enchainé, constitue l’occasion de présenter les dernières recherches dans les différents domaines liés au management et à la gestion des entreprises et de partager les expériences entre les chercheurs, afin de développer la recherche scientifique en sciences de gestion et de contribuer à la promotion du développement durable.

Pour sa part, le président de la Confédération nationale du tourisme, Hamid Bentahar, a indiqué que cet événement important est l’occasion de faire rencontrer les experts et les chercheurs de plusieurs universités du Nord et du Sud, qui vont travailler ensemble et échanger leurs expériences pour améliorer la qualité de la formation et de la recherche en sciences de gestion et contribuer au développement de l’industrie touristique.

Il a assuré que cette rencontre revêt une importance particulière pour les professionnels du tourisme, puisqu’elle leur permettra de prospecter les opportunités de développement du secteur et de prendre connaissance des innovations dans l’industrie du voyage et du tourisme.

De son côté, le directeur de l’ISITT, Adnane Afquir, a noté que ce Congrès de l’AEDEM, après avoir fait le tour du monde, est organisé pour la première fois en Afrique et plus particulièrement à la ville de Tanger, notant que cet événement représente l’occasion pour les professionnels du tourisme d’échanger avec les universitaires et les chercheurs autour des moyens de développer le secteur touristique, qui occupe une place importante dans l’économie marocaine.

M. Afquir a fait savoir que cet événement, qui constitue une plateforme d’échange et de partage par excellence, connait la participation d’environ 60 experts internationaux de 6 nationalités, ainsi que des chercheurs et étudiants marocains, soulignant que ce Congrès est marqué également par l’organisation d’un atelier doctoral consacré au tourisme.

Quant au vice-président du Conseil communal de Tanger, Abdeladim Touil, il a salué la tenue de ce prestigieux événement à Tanger, qui connait un élan et une dynamique de développement remarquable, grâce à des chantiers tous azimuts, qui incarnent la Haute sollicitude royale constante envers cette région.

Il a, à cet égard, souligné l’importance de l’adhésion active des collectivités territoriales à la promotion de la recherche scientifique, afin de contribuer à la formation des compétences nécessaires au développement des économies et à l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment en Afrique.

Au programme de cet événement de deux jours figurent une session plénière sous le thème « Le management et le stress au travail en Afrique », une conférence sous le thème « Portrait du secteur d’éducation, de formation, de recherche et d’innovation en tourisme : Hôtellerie-restauration au Maroc à l’aune des E-tech », et des panels sur le Management, le Marketing, la Finance, l’Education et les nouvelles technologies d’apprentissage et le Tourisme.

L’Académie européenne de gestion et d’économie d’entreprise a été fondée en 1983 pour promouvoir l’excellence de l’enseignement et de la recherche en Management et études commerciales.

LR/MAP