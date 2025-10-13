Sous le leadership de SM le Roi | L’Industrie Aéronautique Nationale prête à franchir un nouveau cap décisif

Avec le nouveau complexe industriel de moteurs d’avions du Groupe Safran, l’industrie aéronautique nationale s’apprête à franchir, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, “un nouveau cap décisif”, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

En véritable locomotive, ce nouveau complexe industriel contribuera à transformer, assurément, le paysage du secteur aéronautique marocain, a ajouté M. Mezzour, dans une allocution prononcée devant Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de réalisation du complexe industriel de moteurs d’avions du groupe Safran, lundi à Nouaceur.

Ce projet, a relevé le ministre, placera, également, la plateforme aéronautique nationale à l’avant-garde des avancées technologiques, à travers l’intégration de nouvelles activités, à la pointe de la complexité et de la sophistication industrielle.

“Partenaire historique du Royaume depuis 25 ans et acteur privilégié de la montée en gamme de notre plateforme, le Groupe Safran renouvelle aujourd’hui sa confiance envers la plateforme Maroc, à travers la mise en œuvre d’un complexe intégré d’assemblage, de test, de maintenance et de réparation de moteurs d’avions, de classe mondiale”, a-t-il fait observer.

M. Mezzour a précisé que le premier projet de ce Complexe, qui porte sur la mise en place d’une usine de maintenance et de réparation de moteurs d’avions, vient concrétiser le protocole d’accord signé sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République Française, SEM. Emmanuel Macron, en octobre 2024.

“D’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an, il représente un investissement de 1,3 milliard de dirhams et permettra la création de 600 emplois directs à l’horizon 2030”, a-t-il fait savoir.

Le second projet, a-t-il poursuivi, permettra au Maroc d’intégrer le club restreint, à l’échelle mondiale, des fabricants de moteurs d’avions de ligne, expliquant qu’il porte sur le développement d’une usine d’assemblage et de test de moteurs d’avions de ligne, de type LEAP 1-A, équipant notamment les modèles d’avions Airbus A320 Neo.

“D’une capacité d’assemblage de 350 moteurs par an, cet investissement de 2,1 milliards de dirhams générera 300 emplois hautement qualifiés d’ici 2029”, a indiqué M. Mezzour.

Deuxième site de production du moteur Leap-1A au niveau mondial, ce projet permettra d’ancrer durablement le Royaume dans la chaîne de valeur mondiale des motoristes aéronautiques et entraînera dans son sillage de nouveaux équipementiers au sein de l’écosystème national, a-t-il poursuivi.

Rappelant que l’industrie aéronautique fait de sa capacité à créer des emplois pérennes et qualifiés pour les jeunes son premier enjeu, le ministre a indiqué que ce nouveau complexe industriel intégré de classe mondiale est un symbole de ce Maroc émergent, voulu par le Souverain, et qui se construit par et pour ses jeunes.

M. Mezzour a rappelé qu’en moins de deux décennies, et à la faveur des stratégies ambitieuses, successives et complémentaires, pilotées par Sa Majesté le Roi, le Royaume a édifié une plateforme aéronautique de classe mondiale, dont le chiffre d’affaires à l’export a réalisé un bond significatif, passant de moins d’un milliard de dirhams en 2004 à plus de 26 milliards de dirhams en 2024.

“Catalyseur d’investissements nationaux et étrangers, le secteur fédère aujourd’hui plus de 150 acteurs, parmi lesquels figurent les plus grands opérateurs mondiaux”, a-t-il ajouté, soulignant que ce secteur, fort de ses talents et de ses compétences hautement qualifiées, représente une véritable vitrine du savoir-faire industriel national.

Ce sont 25.000 talents marocains, dont 42% de femmes, qui, bénéficiant d’une formation initiale et continue d’excellence, œuvrent quotidiennement au rayonnement de la plateforme aéronautique, a-t-il fait remarquer.

M. Mezzour a, dans le même contexte, mis en exergue la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, grâce à laquelle le Royaume s’est érigé en une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe, ajoutant que la Vision avant-gardiste du Souverain en matière de développement durable a permis aussi de positionner le Royaume en tant que plateforme industrielle compétitive et décarbonée.

Les avancées significatives de l’industrie nationale sont le fruit de la politique d’ouverture économique, résolument impulsée par le Souverain, offrant un accès privilégié aux marchés internationaux, a-t-il dit.

Et d’affirmer que cette dynamique industrielle sans précédent s’appuie également sur des infrastructures industrielles et logistiques de classe mondiale, à l’image de Midparc, plateforme intégrée dédiée aux métiers de l’aéronautique, inaugurée par Sa Majesté le Roi, en septembre 2013.

Au cœur de la Vision Royale, le capital humain est le moteur de cette épopée industrielle, grâce au dispositif de formation intégré que le Souverain a veillé à déployer sur l’ensemble du territoire national et qui est adapté aux besoins spécifiques des projets industriels, a précisé le ministre.

Les progrès réalisés par l’industrie nationale découlent, en outre, des réformes structurelles majeures, insufflées par le Souverain, et qui ont permis d’asseoir un climat de confiance et d’améliorer l’environnement des affaires, en faveur de l’investissement productif, créateur de richesse et pourvoyeur d’emplois pour les jeunes, a-t-il soutenu, soulignant que l’industrie nationale, portée par l’ambition, les réformes et les écosystèmes impulsés par SM le Roi, s’élance vers une nouvelle ère d’excellence sous la conduite éclairée du Souverain.

LR/MAP