Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc s’érige en “pilier de stabilité et de modération” (NSC)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’érige en “pilier de stabilité, de modération et de leadership tourné vers l’avenir”, a affirmé, mardi soir à Washington, le directeur adjoint principal chargé de la lutte contre le terrorisme au Conseil National de Sécurité (NSC) relevant de la Maison Blanche, Rudolph Atallah.

“Le Maroc a continué de renforcer son rôle de pilier de stabilité, de modération et de leadership tourné vers l’avenir dans une région très complexe. Et la vision de Sa Majesté le Roi a permis d’approfondir le partenariat entre le Maroc et les États-Unis dans les domaines de la sécurité, du développement économique et de la coopération régionale”, a souligné M. Atallah devant un parterre de Congressmen, de dignitaires politiques et de diplomates réunis lors d’une soirée de Gala au Congrès US pour célébrer les relations historiques et le partenariat stratégique liant Rabat et Washington.

Après avoir souligné que le Royaume est un partenaire fiable, le responsable de la Maison Blanche a relevé que “lorsque des défis se présentent (…) le Maroc a toujours su être très fiable et réagir de manière discrète, professionnelle et cohérente”. Il ne s’agit pas là d’une “alliance de convenance, mais d’une alliance fondée sur la confiance et la responsabilité partagée”, a-t-il soutenu.

“En tant que personne ayant consacré toute sa vie à la sécurité et au partenariat, je peux affirmer avec certitude que le Maroc n’est pas seulement l’un des plus anciens et meilleurs alliés des États-Unis, mais aussi le plus fiable”, a encore affirmé M. Atallah.

“Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre relation forgée au fil des siècles et nous réaffirmons notre engagement à la poursuivre ensemble”, a-t-il conclu.

Aux couleurs du Maroc, le Congrès américain a célébré, dans le cadre de cette soirée de Gala, le partenariat stratégique liant le Royaume et les Etats-Unis d’Amérique, qui trouve son ancrage dans la plus ancienne et la plus profonde des relations diplomatiques entretenues par Washington avec ses partenaires à travers le monde.

S’inscrivant dans le cadre de l’initiative “Project Legacy Morocco”, cet événement a réuni plus de 200 convives, entre dignitaires politiques, sénateurs, congressmen, hauts-responsables militaires, diplomates, ainsi qu’une représentation élargie de la communauté marocaine aux États-Unis.

Une présence de très haut niveau qui témoigne de l’unanimité dont jouit le Royaume du Maroc auprès des décideurs américains, toutes formations politiques confondues, et du partenariat exceptionnel liant Rabat et Washington, érigé en modèle abouti de relations agissantes et structurées autour d’une vision claire et d’un engagement constant.

Dans des allocutions à cette occasion, plusieurs sénateurs et congressmen républicains et démocrates ont tenu à saluer l’amitié séculaire et la relation spéciale entre les Etats-Unis et le Maroc, qui trouvent leur origine dans la décision historique du Royaume de devenir, en 1777, la première nation à reconnaître l’indépendance de la jeune République américaine.

LR/MAP