SIAM 2024 | AgriEdge présente son actualité en agriculture de précision

AgriEdge a présenté, pour la première fois, au 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui s’est tenu du 22 au 28 avril à Meknès, une nouvelle offre d’irrigation de précision.

En collaboration avec CMGP.CAS, le leader marocain en équipement d’irrigation, et DAUMTECH, cette nouvelle offre intégrée, 100% marocaine, associe l’expertise des trois partenaires en matière d’agronomie, d’équipement d’irrigation et de nouvelles technologies telles que l’imagerie satellitaire, l’intelligence artificielle et les objets connectés, indique un communiqué d’AgriEdge.

AgriEdge a également organisé des sessions de mesure de l’empreinte carbone avec CarboEdge dans le stand de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) au profit des professionnels des filières agricoles et visiteurs du salon. CarboEdge étant une plateforme digitale de calcul de l’empreinte carbone et de simulation de décarbonation, conçue en adéquation avec les distinctifs et les besoins des chaînes de valeur agricoles, ces sessions ont souligné l’engagement de l’entreprise envers une agriculture durable.

Lors du SIAM, AgriEdge a également signé une entente de partenariat avec des acteurs de renom dans la région de Darâa-Tafilalet, le cabinet de formation RENOV et le bureau d’étude SGIAT, pour accélérer le déploiement de ses solutions digitales dans cette région, notamment AquaEdge, sa solution d’irrigation de précision.

À travers ces développements dévoilés lors de ce salon, AgriEdge a mis en lumière non seulement son rôle de pionnier dans l’innovation AgTech marocaine, mais également sa vision ambitieuse pour l’avenir. L’entreprise aspire à devenir un guichet unique de l’AgTech, présent sur tous les continents et proposant des services parfaitement adaptés aux spécificités régionales.

Du haut de son premier quinquennal, AgriEdge se présente aujourd’hui comme une plateforme intégrée d’agriculture de précision, utilisant l’intelligence artificielle pour transformer les données agricoles en recommandations agronomiques.

Acheminées aux agriculteurs via des applications mobiles et web, ces recommandations offrent des économies substantielles – jusqu’à 20% d’azote et 30% d’eau – tout en augmentant la production agricole, fournissent des prédictions de rendement avec une précision de 92% jusqu’à 8 semaines avant la récolte et outillent les agriculteurs pour emprunter la voie de la décarbonation.

AgriEdge prévoit de couvrir 10 millions d’hectares au terme de son deuxième quinquennal, d’établir une présence sur chaque continent et d’étendre son portefeuille de services pour inclure toute la chaîne de valeur agricole en développant de nouvelles solutions destinées à d’autres acteurs clés du secteur, tels que les compagnies d’assurance, les agrégateurs et les fournisseurs d’intrants.

Cette stratégie globale témoigne de l’engagement d’AgriEdge à révolutionner l’agriculture moderne par la technologie et l’innovation.

