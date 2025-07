Gastronomie | L’art culinaire marocain à l’honneur lors d’une soirée à Addis-Abeba

Partager Facebook

L’art culinaire marocain a été samedi à l’honneur à Addis-Abeba lors d’une soirée organisée à l’initiative de l’Ambassade du Royaume en Ethiopie.

Cette soirée a été l’occasion de faire découvrir aux convives, dont des membres du gouvernement et du parlement éthiopiens, des diplomates accrédités à Addis-Abeba, des responsables religieux et des représentants d’organisations internationales, les saveurs et les multiples facettes de l’art culinaire du Royaume.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi a souligné que cette soirée, qui vient clôturer une semaine gastronomique, organisée par l’ambassade, a été l’occasion de faire découvrir aux invités le patrimoine marocain qui reflète la diversité culturelle du pays.

La gastronomie marocaine puise son originalité dans la fusion d’influences berbères, arabes, andalouses et méditerranéennes et de leur brassage des siècles durant avec d’autres cultures d’ailleurs, a-t-elle dit, notant que les traditions culinaires éthiopiennes se rencontrent avec la cuisine marocaine, riche en saveurs.

Les cuisines marocaine et éthiopienne peuvent être considérées comme parmi les plus anciennes du monde, mais elles sont également considérées comme parmi les plus délicieuses, les plus variées en saveurs et les plus empreintes d’hospitalité, a ajouté la diplomate.

Pour leur part, les convives ont souligné l’importance de cet événement qui a mis en relation des communautés de différents horizons pour partager non seulement une simple expérience culinaire mais également des traditions et un patrimoine enraciné dans le temps.

