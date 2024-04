samsung-ajoute-de-nouvelles-langues-pour-“galaxy-ai”

Samsung Electronics a annoncé, mercredi, l’ajout prochain de l’arabe, l’indonésien et le russe comme nouvelles langues pour “Galaxy AI”, ainsi que trois nouveaux dialectes, notamment l’anglais australien, le cantonais et le français canadien.

“En plus des 13 langues déjà disponibles, Samsung permet à encore plus d’utilisateurs Galaxy à travers le monde d’exploiter la puissance de l’IA mobile. En plus de ces nouvelles langues et dialectes, Samsung prévoit d’en ajouter quatre autres plus tard cette année, dont le roumain, le turc, le néerlandais et le suédois, ainsi que le chinois traditionnel et le portugais européen”, indique Samsung dans un communiqué.

S’exprimant à cette occasion, TM Roh, président et responsable de la division Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics a souligné l’engagement de Samsung à démocratiser l’IA mobile pour tous, notant que l’expansion des langues de Galaxy AI, cette année, permettra à encore plus d’utilisateurs Galaxy de communiquer au-delà des barrières linguistiques à une échelle totalement unique à Samsung.

“Nous continuerons à innover dans notre technologie et à être les pionniers des expériences d’IA mobile premium afin qu’un plus grand nombre d’utilisateurs disposent des bons outils pour libérer leur potentiel illimité”, a-t-il ajouté.

Descriptions des fonctionnalités de Galaxy AI

“Live Translate” permet des traductions vocales et textuelles bidirectionnelles en temps réel des appels téléphoniques.

“Interpreter” peut traduire instantanément les conversations en direct grâce à un affichage convivial en écran partagé, permettant aux personnes en face à face de lire une traduction textuelle de ce que dit l’autre personne.

“Chat Assist” peut aider à perfectionner le ton des conversations en générant des suggestions contextuelles pour garantir que la communication sonne comme le souhaite l’utilisateur, qu’il s’agisse d’un message poli à un collègue ou d’une courte phrase d’accroche pour une légende de réseau social.

“Note Assist” peut créer des résumés générés par l’IA, des modèles préformatés et des pages de couverture, ce qui améliore la productivité quotidienne.

“Transcript Assist” utilise l’IA et la technologie de conversion de la parole en texte pour transcrire, résumer et même traduire des enregistrements vocaux.

“Browsing Assist” aide à rester informé de l’actualité tout en gagnant du temps en générant des résumés concis d’articles de presse ou de pages web.

À partir de maintenant et sur les prochains mois, les nouvelles langues et dialectes pris en charge par Galaxy AI pourront être téléchargées sous forme de packs de langue depuis l’application Paramètres.

