Les Assemblées annuelles de la BID, du 27 au 30 avril à Riyad

L’Arabie saoudite abritera, du 27 au 30 avril à Riyad, les réunions des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), au titre de l’année 2024, ainsi que le jubilé d’or de la banque.

Ces Assemblées se tiendront sous le thème “Être fiers de notre passé et façonner notre avenir: authenticité, solidarité et prospérité”, rapporte l’agence de presse saoudienne (SPA), notant que cette date marque le 50è anniversaire de la création de la banque et de son action continue pour réaliser des objectifs sociaux et économiques de développement pour les États membres.

Ce rendez-vous réunira des ministres de l’économie, de la planification et des finances des 57 États membres de la Banque, aux côtés de représentants d’institutions financières internationales et régionales, du secteur privé et d’organisations internationales de financement du développement, selon la même source.

Les réunions offrent l’occasion de discuter des moyens de renforcer les relations économiques entre les États membres et de maximiser la coopération avec les institutions financières participantes.

Le programme comprend une série d’événements parallèles, en présence d’experts de haut niveau issus de gouvernements, d’organisations internationales et régionales, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile, ajoute-t-on.

Des forums et séminaires sont à l’ordre du jour, notamment une table ronde des gouverneurs, le 18ème Forum mondial de la BID sur la finance islamique, le Forum du secteur privé du Groupe de la BID 2024, le Forum du Groupe de coordination arabe, le Symposium sur la vision du futur et l’Assemblée générale de l’Union des consultants des Pays islamiques.

Les participants débattront également du rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement, le financement des objectifs de développement durable et de la contribution de la finance islamique au développement des infrastructures durables et flexibles.

