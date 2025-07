Fête du Trône, la célébration d’une Vision Royale proactive pour un Maroc émergent et prospère

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Marocains célèbrent le 30 juillet la glorieuse Fête du Trône, une occasion pour célébrer avec fierté la Vision proactive, perspicace et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait du Royaume un pays émergent, moderne et prospère.

La Fête du Trône marque un moment fort de communion de la collectivité nationale, mais aussi d’appréciation du chemin parcouru et de projection vers un avenir encore plus prometteur, sur fond des liens indéfectibles entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain fidèle.

L’anniversaire de l’intronisation du Souverain intervient cette année à un moment où le Royaume récolte les fruits de 26 années d’actions inlassables, dans le cadre d’un projet moderniste, façonné sous l’impulsion d’un Souverain visionnaire.

Des chantiers structurants ont, en effet, profondément transformé le Maroc sur les plans économique, social, culturel, sportif et institutionnel, à la faveur d’une dynamique de réformes tous azimuts, qui a gagné tous les secteurs vitaux du pays et l’ensemble du territoire national.

C’est ce qu’a assuré l’ancien chef du gouvernement espagnol, José-Luis Rodriguez Zapatero, qui a souligné, dans une interview à MAP-Madrid, que le Maroc s’érige aujourd’hui plus que jamais comme un “modèle de modernisation économique, sociale et institutionnelle”.

Le Royaume dispose désormais d’infrastructures de haute qualité dans des domaines aussi variés que les autoroutes et voies express, avec un réseau de plus de 2.000 km devant atteindre 3.000 km en 2030, la première LGV d’Afrique et les ports comme Tanger Med, classé parmi les 20 premiers ports à conteneurs au niveau mondial et premier en Méditerranée et en Afrique, en plus des projets ambitieux des ports Nador West Med et Dakhla-Atlantique.

Dans le domaine de l’énergie et de la transition énergétique, le Maroc se positionne, de l’avis des observateurs, comme un leader africain et mondial en matière d’énergies renouvelables, avec des centrales solaires et éoliennes de référence internationale et des projets ambitieux de production de l’hydrogène vert.

Au volet économique, le Royaume est reconnu mondialement comme un hub industriel et logistique dans des secteurs stratégiques comme l’automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire. Aujourd’hui, le pays est bien placé pour intégrer le top 50 du prestigieux classement “Doing Business” de la Banque mondiale.

Cet effort colossal est accompagné de réformes importantes sur les plans social et du développement humain, dénotant de la fibre éminemment humaine et sociale de Sa Majesté le Roi, qui ne cesse d’accorder à ce secteur l’intérêt qu’il mérite pour faire bénéficier les catégories défavorisées des dividendes du développement.

Le géopolitologue français Frédéric Encel a, dans ce cadre, estimé dans un entretien accordé à MAP-Paris, que le Maroc est engagé, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans une dynamique de développement “impressionnante” qui lui a valu d’être “un véritable pays émergent”.

C’est dans cet esprit que se poursuivent les programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le méga-chantier de généralisation de la couverture sociale, ainsi que les projets phares de révision du Code de la famille, de digitalisation des services publics et de réforme du secteur de l’éducation.

D’autre part, le Maroc a renforcé, depuis l’intronisation du Souverain, son positionnement géopolitique, via une diplomatie agissante, affirmée et proactive, lui permettant de multiplier les succès engrangés dans la défense de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Francis Delpérée, constitutionnaliste et ancien sénateur belge, qui a salué, dans une interview à MAP-Bruxelles, les succès diplomatiques engrangés par le Royaume, grâce à la vision perspicace de Sa Majesté le Roi, qui ont permis de réunir un large soutien, notamment auprès des grandes puissances mondiales, en faveur d’un règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain, sur la base du plan marocain d’autonomie.

En fait, ces dernières années, la première cause nationale a connu d’importants développements grâce à l’impulsion forte et à l’implication directe de Sa Majesté le Roi qui a fixé les fondamentaux de la position marocaine concernant la question du Sahara marocain.

Après les États-Unis, c’était le tour de l’Espagne, de la France et tout récemment du Royaume-Uni de s’inscrire dans cette dynamique. Dans l’ensemble, pas moins de 123 pays ont apporté leur soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie.

Dans son continent d’appartenance, le Royaume ne cesse de renforcer sa présence et son image, en tant que pays africain qui agit pour les Africains. Après un retour triomphal en 2017 à l’Union Africaine, il a multiplié les initiatives en faveur du continent, dont les plus importantes restent l’Initiative Royale Atlantique facilitant l’accès à l’océan Atlantique des pays enclavés du Sahel et le Processus des États atlantiques africains, sans oublier le Gazoduc Africain Atlantique.

Le sport est l’autre secteur où le Maroc s’est imposé ces dernières années. Les résultats ne manquent pas pour illustrer l’ascension du sport national, grâce à une Vision Royale perspicace et clairvoyante.

Le Royaume, qui a été le premier pays arabe et africain à accéder aux demi-finales de la Coupe du Monde-2022 au Qatar, continue de multiplier les exploits dans le domaine sportif, aussi bien lors des compétitions qu’en termes d’infrastructures et de programmes de formation sportifs.

Aboutissement direct de cette dynamique, le Royaume a été choisi par la FIFA pour accueillir la Coupe du Monde 2030, dans le cadre d’une organisation conjointe avec l’Espagne et le Portugal. C’est la première fois que cette compétition planétaire est organisée sur deux continents, une manière de consacrer le Maroc dans son rôle de trait d’union entre le Nord et le Sud.

M. Zapatero s’est dit, à ce titre, confiant quant à la capacité du Royaume à réussir l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, mettant l’accent sur “le professionnalisme” et “les infrastructures” du Maroc ainsi que sur “l’enthousiasme” du peuple marocain.

La Fête du Trône demeure un moment solennel pour tous les Marocains afin de célébrer ensemble toutes ces réussites, qui reflètent la maturité d’un projet de société conçu et conduit par un Souverain visionnaire, toujours à l’écoute de Son peuple et de ses préoccupations.

LR/MAP