Rabat | Coup d’envoi du Congrès international sur la Fintech et la confiance numérique

Le coup d’envoi de la première édition du Congrès international sur la Fintech et la confiance numérique, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné mardi à la Faculté des sciences de Rabat (université Mohammed V).

Cet événement de trois jours vise notamment à mettre en avant les meilleurs moyens permettant de faire face aux défis majeurs en matière de cybersécurité, de renforcer la résilience des systèmes financiers et de consolider le positionnement du Maroc dans le domaine de la Fintech et de la confiance numérique.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Université Mohammed V, Mohamed Rhachi, a affirmé que la Fintech ouvre des perspectives et opportunités stratégiques à même d’accélérer l’inclusion financière, de soutenir l’innovation, de créer des emplois qualifiés à forte valeur ajoutée et de consolider la compétitivité des entreprises nationales.

Mettant en avant les différentes opportunités offertes par la Fintech, M. Rhachi a toutefois souligné que la régulation doit encourager l’innovation et protéger les usagers, rappelant la nécessité pour les différentes parties prenantes de fournir des efforts supplémentaires en matière de cybersécurité.

L’université Mohammed V s’engage pleinement dans cette dynamique en formant des experts, mais également en produisant une recherche utile dans le but d’accompagner les décideurs et de favoriser le dialogue autour de ces thématiques, a-t-il ajouté.

De son côté, le doyen de la Faculté des sciences de Rabat, Mohamed Regragui, a indiqué que la Fintech incarne une “véritable révolution” dans la manière avec laquelle les services financiers sont conçus et utilisés pour proposer diverses solutions innovantes afin de rendre ses services plus rapides et moins coûteux, tout en favorisant l’inclusion financière, notamment des les régions mal desservies par les circuits bancaires traditionnels.

Et de relever que l’organisation de ce congrès international s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ouverture, d’innovation et de valorisation de la recherche scientifique portée par la Faculté des sciences de Rabat, en tant que plate-forme privilégiée permettant de discuter des avancées récentes, des enjeux stratégiques et des technologies émergentes en Fintech et en cybersécurité, avec la participation de plusieurs experts autour d’un objectif commun: bâtir un écosystème innovant et sécurisé.

Pour sa part, la présidente du Congrès, Fouzia Omary, a relevé que l’adoption de la Fintech et des nouvelles technologies par les utilisateurs suscitent des “inquiétudes croissantes” en matière de sécurité des données, de réglementation et de protection de la vie privée”, estimant que ce congrès est une occasion idoine pour évoquer les différents aspects relatifs à l’application sécurisée de la Fintech et d’engager des conversations fructueuses avec des experts de renom qui présenteront leurs travaux de recherche.

Regroupant chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs, décideurs publics, acteurs économiques et étudiants, la première édition du Congrès international sur la Fintech et la confiance numérique s’articule autour de plusieurs thématiques dont “la cybersécurité et la résilience des services financiers”, “l’éducation et la sensibilisation à la confiance numérique” et “Vision 2030: le futur de la Fintech et de la confiance numérique au Maroc”.

LR/MAP